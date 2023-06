10 ans de croissance pour la sportech montpelliéraine Vogo

"Nous avons été la première sportech cotée sur Euronext, fin 2018, alors que nous n’avions pas encore un million de chiffre d’affaires, rappelle Christophe Carniel, président-directeur général et cofondateur en 2013 de Vogo à Montpellier, avec Daniel Dedisse et Pierre Keiflin. Cela nous a fait largement connaître, comme l’entrée de Tony Parker au conseil d’administration en 2019. Aujourd’hui, nous faisons partie de l’indice Tech 40 d’Euronext des 40 pépites européennes les plus performantes."



Le spécialiste des solutions live & replay audio et vidéo pour le sport, (marché élargi à l’audiovisuel et l’industrie) a fêté ses 10 ans le 21 juin à son siège du Parc Majoria Pompignane à Montpellier, où les équipes ont emménagé depuis quatre mois. "Être à Montpellier, c’est une chance quand on veut travailler dans le sport ! Nous sommes face à des gens ouverts aux innovations", lance Christophe Carniel.



L’aventure, qui a débuté avec 7 personnes et un chiffre d’affaires de 150 000 euros (2015), en mobilise aujourd’hui 70 à Montpellier, Paris, Grenoble, dans les filiales à New York et au Royaume-Uni (Vogo a racheté son distributeur britannique en 2021). La sportech a engrangé 12 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, dont les trois-quarts à l’international, avec pour la première fois un Ebitda positif.

Cap sur l’international

La croissance - 41% en 2022 - ne n’est jamais démentie, même durant la pandémie Covid. "En mars 2020, avec la mise à l’arrêt du monde du sport, je me suis posé la question de la survie de l’entreprise, mais le sport professionnel a redémarré assez vite", se souvient Christophe Carniel. Vogo s’est adapté, a investi l’innovation e-santé, a ciblé de nouveaux publics professionnels. Le rachat du Grenoblois Vokkero fin 2019 l’y a aidé.



Aujourd’hui, Vogo réalise 74% de son chiffre d’affaires à l’international et a, outre ses deux filiales, plus de 30 distributeurs. Parmi ses clients : la Fifa pour la Coupe du monde de football au Qatar. "Jusqu’à huit salariés Vogo étaient sur place durant l’événement, se souvient Christophe Carniel. Beaucoup se battent pour avoir un contrat Fifa, c’est une très belle référence." Vogo est aussi présent depuis 2017 dans l’univers rugby, où ses replay servent notamment durant les matches de Top 14 et Pro D2 au protocole commotions cérébrales.



Pour renforcer l'innovation (Vogo pilote notamment un consortium pour prévention et la détection des commotions cérébrales dans le sport) et l’international notamment aux États-Unis – premier marché mondial – où Vogo a fait 2 millions d’euros (+64%) en 2022, la sportech a finalisé mi-avril une augmentation de capital d’environ 5 millions d’euros réservée à l’équipementier sportif français Abeo, basé à Rioz en Haute-Saône. Vogo avait déjà créé en 2021 avec Abeo la coentreprise Vogoscope, qui cible les acteurs du sport et les organisateurs d’événements avec une solution clés en mains de captation multi-caméras et de diffusion vidéo live & replay.