12 start-up entament un programme d'accélération de Microsoft sur l'IA générative

Lundi 23 octobre sonnera le coup d'envoi de deux mois de "sprint" pendant lesquels 12 jeunes entreprises françaises participeront à l'accélérateur de start-ups de Microsoft France sur l'IA générative. Cette "révolution technologique" qui n'est "ni un mythe, ni un conte de fées, ni quelque chose qu'il faut diaboliser", juge la présidente Corinne de Bilbao lors d'une conférence de presse à Station F, sera en effet au cœur de dix semaines d'accompagnement technique et commercial fourni par Microsoft et ses partenaires Cellenza et Impact AI.



Florent Pelissier, directeur des partenariats avec les start-ups et les éditeurs de logiciels indépendants chez Microsoft France, et Chloé Garcia, qui supervisera ce Generative AI Startup Program, ont annoncé mercredi 18 octobre le nom des entreprises retenues parmi une centaine de candidatures : Welcome Place, Buster.ai, Milvue, ZYVR, Semji, Smart Global Governance, Revers.io, Beyable, Stonly, Legalcluster, Veeton et IMM. Du secteur bancaire au médical en passant par le e-commerce, le marketing et le juridique, les secteurs d'activité représentés et les usages potentiels de l'intelligence artificielle générative sont nombreux.

Des LLM à adapter à ses besoins

Cette initiative qui est menée exclusivement dans l'Hexagone par la multinationale est plus courte que les précédents accélérateurs de start-ups de Microsoft France. Il n'y a pas besoin de faire trop long, explique Florent Pelissier à L'Usine Digitale : "On a sélectionné des start-ups assez matures, avec déjà des clients et des fonds, mais qui avaient besoin d'un coup de boost sur l'IA générative." En plus d'une expertise technique, Microsoft fournira aux 12 entreprises françaises un accès via son offre Azure aux grands modèles de langage (LLM) GPT 3.5 et 4 d'OpenAI, la société américaine à l'origine de ChatGPT.



Legalcluster, une start-up qui développe depuis six ans des outils pour démocratiser les enjeux juridiques et de conformité au sein de ses entreprises clientes, y voit l'occasion rêvée de mettre au point son Legal Copilot. Elle doit encore tuner le LLM GPT qui lui sera fourni clé en main en fonction de ses besoins afin de créer un assistant juridique personnel capable de servir tous les employés d'une société. Ces derniers seront ensuite en mesure de générer des documents juridiques et d'accéder à des réponses différentes selon les postes qu'ils occupent, annonce Jean-Marie Valentin, président de Legalcluster.

Chanel et Clariane investis

Pour lancer ces outils d'IA aux profils variés, les start-ups peuvent donc compter sur une expertise technique mais aussi sur un certain appui commercial. Microsoft affirme sa volonté de les mettre en relation avec ses propres clients grands comptes, tout au long du programme mais également une fois les deux mois écoulés. En plus d'accueillir l'entièreté de l'initiative, Station F servira d'ailleurs de lieu de rencontre pour ces deux typologies d'acteurs à l'occasion d'un Demo Day prévu le 11 janvier 2024.



D'ici là, deux clients de Microsoft France suivront de près l'avancée des projets. Le géant du luxe Chanel ainsi que le groupe Clariane, qui possède notamment le réseau d'Ehpad Korian, sont en effet directement investis dans le Generative AI Startup Program. Ils fourniront des cas d'usage et des retours d'expérience aux 12 start-ups à mesure qu'elles développeront leurs solutions.