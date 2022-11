123comparer, l’outil anti-crise des consommateurs

Au regard d’une consommation de plus en plus avertie, les comparateurs de prix ne sont plus exclusifs au secteur du voyage ou de l’assurance et sont devenus la norme pour tous types de produits. Ces dernières années, le panel de vendeurs s’est considérablement enrichi rendant le marché saturé. Les marques doivent désormais faire preuve d’ingéniosité. Le rapport qualité-prix est notamment plus que jamais scruté par les consommateurs.

« Les comportements d’achat évoluent, la demande avec » affirme Guillaume Berthelon, fondateur du site 123comparer. « Sur internet, la recherche est optimisée, le meilleur rapport qualité/prix est à portée de main. En quelques clics, le consommateur peut acheter un ordinateur portable performant moins cher et trouver ses cartouches d’encre au meilleur prix ». Aujourd’hui, nous sommes prêts à payer plus cher pour avoir de la qualité, mais uniquement si la qualité justifie le prix. C’est ici que les comparateurs trouvent leur intérêt et permettent à l’internaute de s’y retrouver parmi une offre importante où la comparaison devient alors nécessaire.

123comparer, le premier comparateur de prix français et totalement indépendant

Fondé en 2010 par Guillaume Berthelon, 123comparer a suivi l’évolution du phénomène en se plaçant même comme l’un des acteurs principaux. Sa particularité : être totalement indépendant des grands groupes, contrairement à ses concurrents, ce qui en fait le leader sur le marché français. Selon la période de l’année, le site recense entre 300 000 et 600 000 visites mensuelles et propose une offre sur plus de 91 millions de produits dont les prix sont mis à jour plusieurs dizaines de fois quotidiennement.

« Toute la problématique d’un comparateur de prix est d’actualiser ses offres lorsqu’elles sont modifiées sur l’une de nos boutiques partenaires. Pour un seul et même produit, il faut parfois modifier le prix, le stock disponible ou encore le délai de livraison. Ramené à 91 millions d’articles, cela fait énormément de données à changer le plus rapidement possible pour que l’internaute puisse avoir l’information la plus actualisée possible » explique Guillaume Berthelon.

Plus qu’une simple base de données, 123comparer propose à ses utilisateurs une expérience de navigation optimale sans publicité ni pistage et avec une offre toujours plus complète. « Un comparateur de prix sera utile à partir du moment où il y aura suffisamment de boutiques pour comparer un seul et même article ». Avec l’outil numérique, vendeurs et distributeurs sont sur un pied d’égalité et les caractéristiques des produits prennent toute leur place parmi les facteurs déterminants du choix des consommateurs. À ce titre, 123comparer travaille avec environ 1 600 marchands rendant l’offre encore plus pertinente.

Un phénomène grandissant

Lorsqu’il s’est lancé dans l’aventure il y a plus de 12 ans, Guillaume Berthelon était alors un jeune internaute pas vraiment satisfait des comparateurs déjà existants et voulait offrir un outil plus respectueux de l’utilisateur. Depuis, le marché a considérablement évolué si bien que le gouvernement a dû imposer une charte afin d’avoir plus de transparence dans les résultats. Google a également créé son propre outil, déclassant ainsi les autres comparateurs dans le moteur de recherche, mais la demande reste toujours aussi importante.

« Il y a eu une augmentation naturelle du trafic dans l’e-commerce et d’autant plus depuis la période liée au Covid-19. Désormais, il existe des pénuries sur certains articles et il n’est pas rare de voir des recherches d’un produit plusieurs mois à l’avance » avance le fondateur du site. Bien que l’attachement aux marques s'avère être une condition dans le processus d’achat du consommateur, la transparence et le prix pratiqué sont d'autres facteurs importants dans la prise de décision.

Le rapport entre les marques et leurs clients est fortement impacté par la révolution numérique qui n’a d’ailleurs pas fini de se réinventer. Les outils de comparaison de prix façonnent littéralement le monde du commerce et les parcours d’achat qui en découlent. À l’image de 123comparer, les comparateurs de prix sont devenus les alliés numéro un des consommateurs désireux d’obtenir le meilleur compromis entre le tarif d’un produit et sa qualité.

Contenu proposé par Openmedias