2 milliards d'euros sur trois ans : Capgemini s'active dans la course à l'IA générative

Neuf mois après avoir fait l'acquisition du cabinet de conseil Quantmetry, spécialiste de l'intelligence artificielle, Capgemini a récemment donné des nouvelles de la gestation de sa stratégie en matière d'IA. Dans un communiqué paru le 28 juillet, le groupe français a en effet annoncé le déploiement d'une série d'offres reposant sur l'intelligence artificielle générative. Une nouveauté financée par un investissement de 2 milliards d'euros sur trois ans.



"L’IA générative est déjà en train de devenir un pilier fondamental de la transformation digitale des entreprises, et nous voyons de nombreuses opportunités de création de valeur métier pour nos clients, qui vont bien au-delà des gains importants de productivité", a estimé Franck Greverie, chief portfolio officer et membre du comité de direction générale du groupe.

Quatre offres distinctes

L'entreprise de services numériques lance ainsi quatre offres distinctes afin d'aider ses clients à investir dans l'intelligence artificielle générative et à surfer sur la tendance initiée entre autres par le succès du robot conversationnel ChatGPT. Intitulé "Generative AI Strategy", le premier service de Capgemini en la matière consiste en la définition d'une stratégie globale : identification des priorités et des objectifs de création de valeur, et analyse de l'infrastructure technologique et organisationnelle de l'entreprise en vue d'un développement d'outils d'IA.



Capgemini propose dans un deuxième temps la mise à disposition de quatre assistants automatisés pour parfaire l'expérience des clients, via notamment une amélioration du self-service et du service client. La troisième offre, "Generative AI for Software Engineering", vise à "améliorer l’efficacité et la qualité des développements tout au long du cycle de vie logiciel" ainsi qu'à sécuriser davantage les systèmes d'information par l'identification automatique de vulnérabilités.



Conscient que l'IA générative peut avoir de nombreux usages selon les situations et les marchés, Capgemini propose également à ses clients de développer et entraîner des "IA génératives sur mesure". Celles-ci seront alimentées via une plateforme dédiée par des données fournies par les clients.

Un laboratoire et une équipe dédiés

"Nous sommes à un moment charnière, car l’IA générative accélère encore davantage la forte demande de marché pour des services d’intelligence artificielle", a encore commenté Franck Greverie. Dans son communiqué, le groupe affirme que l'aéroport anglais d'Heathrow bénéficie d'ores et déjà de sa deuxième offre d'IA en matière d'expérience client, évoquant "des solutions et services de pointe à destination des voyageurs, notamment en matière d'e-commerce".



Ces annonces s'accompagnent de la création d'une équipe interne au sein de Capgemini dédiée pleinement à l'intelligence artificielle générative. "Une grande partie" des employés du groupe français seront d'ailleurs désormais formés en la matière. Un "Generative AI Lab", chargé de "suivre l’évolution de la technologie, poursuivre des programmes de recherche sur ses cas d’usages, et créer des collaborations avec des entreprises ou universités pour ses clients", doit également voir le jour. Le groupe français dit avoir déjà noué des partenariats dans le domaine, entre autres avec les géants Google et Microsoft, également pleinement investis dans la course à l'IA générative.