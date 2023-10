[21/10/2023] Atout France s'appuie sur la plateforme souveraine Cleyrop pour valoriser les données du tourisme

L'Agence de développement touristique de la France choisit Cleyrop pour valoriser ses données. Atout France, l'Agence de développement touristique de la France, a choisi l'entreprise française Cleyrop pour développer sa plateforme de collecte et de valorisation des données liées au tourisme. Depuis, plusieurs cas d'usage ont vu le jour, dont un baromètre de suivi en temps réel de la fréquentation et des réservations dans les campings. Les partenaires sont revenus pour L'Usine Digitale sur la genèse du projet et sur l'importance de choisir des solutions souveraines pour gérer les données qui sont au coeur de l'économie française et européenne.



Le ministre de l'Intérieur en faveur d'une porte dérobée dans les applications de messagerie chiffrée. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, interrogé sur BFMTV à propos du récent attentat à Arras, s'en est une nouvelle fois pris aux messageries chiffrées. Il a regretté que la législation actuelle ne permette pas d'imposer une porte dérobée dans les messageries dites "chiffrées", telles que Signal, WhatsApp ou encore iMessage (service de messagerie d'Apple). "Si nous étions capables de dire à WhatsApp, à Signal, à Telegram 'donnez-nous la conversation de cette personne parce qu'elle présente une menace', nous gagnerions énormément de temps", a-t-il ainsi expliqué à quelques jours de la journée mondiale du chiffrement (21 octobre).



Une porte dérobée, backdoor en anglais, permet à un utilisateur tiers d'accéder à des données échangées sans que l'utilisateur légitime n'en ait conscience. Les experts du domaine du chiffrement sont unanimes sur cette question : l'inclusion de backdoors n'est pas une solution acceptable. En effet, ce type d'accès dérobé n'est essentiellement rien de plus qu'une vulnérabilité et finira toujours par devenir exploitable par d'acteurs acteurs que ceux l'ayant mis en place.



L'histoire l'a prouvé avec les backdoors installées dans les logiciels américains par la NSA, qui ont invariablement finies par servir à d'autres services de renseignements, voire à des malfaiteurs lambda. Habitués à cet éternel débat, les criminels se sont adaptés et redoublent d'imagination pour échanger en dehors des canaux classiques. C'est ainsi qu'Ossama Ben Laden, le commanditaire des attentats du 11 septembre 2001, se reposait exclusivement sur des messagers humains pour éviter d'être pisté par la NSA et ses équivalents européens.



Les lanceurs d'alerte disposent désormais d'un dispositif spécifique de recueil et de traitement des signalements. L'Autorité de la concurrence, en application du décret du 3 octobre 2022, met désormais à disposition des lanceurs d'alerte un dispositif de recueil et de traitement des signalements. Il garantit l'anonymat, la confidentialité de son signalement et une protection contre d'éventuelles poursuites judiciaires ou représailles professionnelles. Les données personnelles, recueillies lors du signalement, ne peuvent être utilisées que par le gendarme antitrust français.



Top départ pour l'exploitation des entrepôts de données hospitaliers. La direction générale de l'offre de soins (DGOS) lance un appel à projets pour soutenir le développement de projets de recherche mobilisant les données issues d'entrepôts de données de santé (EDS) hospitaliers. Les données peuvent être des informations d'imagerie, des compte-rendus médicaux ainsi que des résultats de biologie. Dotée d'une enveloppe de 3,5 millions d'euros, cette opération est confié au Health Data Hub. Pour être éligibles, les projets devront être portés par une équipe scientifique et une structure de soins (établissement, groupement de coopération sanitaire, maison ou centre de santé).Les candidatures peuvent être déposées jusqu'au 15 janvier 2024. Les lauréats seront connus au printemps 2024.

Tweet du jour : Kashmir Hill, reportrice au New York Times et autrice de l'ouvrage "Your face belongs to us" sur la reconnaissance faciale. Elle rapporte que l'entreprise Clearview AI, à l'origine d'une technologie de reconnaissance faciale, estime qu'elle n'est pas tenue de "traiter les demandes des résidents de l'Union européenne".



Arnaque aux données personnelles ciblant les passagers aériens. Le média shanghaïen Pengpai, cité par Courrier International, rapporte que des hackers ciblent les passagers aériens. Peu avant l'enregistrement de leur vol, ils reçoivent une alerte par SMS les informant que leur vol est finalement annulé et les renvoyant vers une plateforme de remboursement en ligne. Lorsqu'ils téléchargent l'application, "en effectuant certaines opérations" requises par le service client, ils constatent que "tous les dépôts sur le compte lié" à leur carte bancaire "ont été vidés".