3Bee lève 5 millions d’euros pour protéger les abeilles en France

"35% de ce que l’on retrouve dans nos assiettes est impacté par les pollinisateurs", insiste Christophe Pilcher, responsable marketing France de 3Bee. La scale-up finalise une levée de fonds de cinq millions d’euros qui lui serviront à s’implanter en France, en Allemagne, en Autriche et en Espagne.



"Notre mission consiste à protéger les pollinisateurs, les abeilles en particulier, grâce à la technologie." En ce sens, la jeune pousse créée en 2016 en Italie a développé trois outils majeurs à commencer par un système IoT de surveillance des ruches afin que les apiculteurs monitorent leurs colonies à distance et optimisent leur travail sur le rucher.



3Bee s’appuie aussi sur un scanner biologique, technologie de surveillance acoustique de la faune. "L’intelligence artificielle extrapole les résultats, analyse et identifie les sons des pollinisateurs présents afin de les comptabiliser."

Améliorer un outil d’utilité générale

La récente levée de fonds inclut 700 000 euros de l’Agence spatiale européenne, ESA, consacrés au troisième outil de la scale-up, un système de cartographie, d’imagerie multispectrale et d’analyse satellitaire de la biodiversité et de la végétation.



"L’objectif est de détecter la flore d’une zone pour voir les plantes et fleurs présentes ainsi que les périodes d’éclosion. Le système permet de déplacer les ruches pour améliorer la pollinisation selon la période et le secteur. L’ESA a participé au développement de cet outil qui se destine à l’agriculture, aux apiculteurs et aux entreprises."

Une application pour toutes les parties prenantes

En parallèle, 3Bee a mis en place une application destinée d’abord aux apiculteurs afin de suivre la vie et la santé de la ruche. L’application 3Bee sert désormais également d’outil de sensibilisation auprès des parrains réunis au sein de la start-up, des particuliers ou des entreprises qui parrainent les ruches connectées notamment.



"Elle permet de suivre la vie du rucher à distance. L’application précise le poids de la ruche, la température, l’humidité et adresse des articles pour comprendre la lecture de ces données." Les entreprises tout comme le grand public peuvent également rejoindre la démarche de la climate-tech en parrainant la plantation d’un arbre dans le cadre d’une forêt nectarifère.