42dot, start-up coréenne spécialiste des véhicules autonomes, lève 88,5 millions de dollars

42dot, start-up coréenne spécialisée dans les solutions de transport autonomes, lève 88,5 millions de dollars. Une levée de fonds en série A annoncée le 2 novembre 2021 par la start-up spécialiste du Transportation-as-a-Service (TaaS). Cette levée de fonds doit l'aider à poursuivre ses développements technologiques, embaucher de nouvelles personnes et créer des coentreprises.



Système de gestion et véhicules autonomes

42dot développe un système d'exploitation de mobilités urbaines, pour le transport des personnes et des marchandises. La start-up souhaite créer une infrastructure centralisée entièrement autonome pour des services de transport autonomes et sans friction. Baptisée UMOS, sa plateforme intègre toutes les formes de services de transport terrestre et aérien tels que la commande d'un VTC, la gestion de flotte, le transport à la demande, la logistique intelligente, etc.



Au-delà de ce système de gestion des transports urbains, 42dot développe également une solution de conduite autonome. La jeune pousse planche sur une technologie de conduite autonome sans lidar. Sa solution logicielle et matérielle, baptisée AKit, repose uniquement sur des caméras et un radar. La start-up souhaite que sa technologie intègre des véhicules de constructeurs au quatrième trimestre 2023. 42Dot veut étendre les pilotes pour tester différentes technologies de conduite autonome et plateformes de mobilité en conditions réelles et augmenter le nombre de véhicules autonomes en circulation. La start-up a fait une demande pour déployer un service de conduite autonome dans la zone de Sangam, située au nord-ouest de Séoul.



D'ici 2024, 42dot souhaite fournir des solutions de mobilité à la ville de Sejong. Des standards autour de la conduite autonome sont déjà établis dans cette ville intelligente. La jeune pousse espère que son système de transport intelligent puisse être utilisé dans le cadre de l'établissement d'une réglementation nationale.