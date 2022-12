5G : Apple et Ericsson font la paix sur les brevets

Apple et Ericsson ont mis fin à leurs poursuites judiciaires concernant la 5G, en signant un accord mondial pluriannuel de licence de brevets. Ce dernier comprend une licence croisée pour les technologies de réseau cellulaire, a annoncé Ericsson le 9 décembre. Les termes financiers n'ont pas été dévoilés. Les deux entreprises ont également convenu d'un renforcement de leur collaboration technologique et commerciale relative aux standards et à l'interopérabilité.



Christina Petersson, responsable de la propriété intellectuelle chez Ericsson, a déclaré dans un communiqué que cet accord revêtait une "importance stratégique" pour le "programme de licence 5G" de l'équipementier suédois, qui prévoit de tirer entre 530 et 578 millions de dollars de revenus de l'exploitation de ses brevets rien qu'au quatrième trimestre.

Un an de poursuites judiciaires

Le conflit auquel met fin cet accord avait débuté à l'expiration des licences 5G d'Apple, fin 2021. Ericsson avait tiré le premier en octobre 2021 aux États-Unis, accusant Apple d'user de subterfuges dans le but de négocier les redevances à la baisse. L'équipementier avait également attaqué au Royaume-Uni, en Allemagne, et dans plusieurs autres pays. Apple avait répliqué en décembre 2021. Dans l'intervalle, Ericsson considérait qu'Apple exploitait ses technologies mobiles sans avoir le droit de le faire.



Ce n'était pas la première fois que les deux partenaires s'opposaient à travers la justice sur des questions de brevets et de licence d'exploitation. Une bataille juridique avait notamment eu lieu en 2015, concernant alors les technologies 2G et 4G. Apple s'était aussi frotté en justice contre Qualcomm au sujet des modems 5G, avant de jeter l'éponge en 2019.