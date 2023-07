5G, Open RAN : Ericsson et Intel annoncent un partenariat stratégique

Ericsson annonce une nouvelle collaboration stratégique avec son partenaire Intel, qui concevra un SoC (system on chip) spécifiquement pour les équipements réseaux 5G de l'équipementier télécoms suédois. Ce SoC sera basé sur le procédé de gravure 18A de l'américain, qui sera mis en production fin 2024 ou début 2025. Ericsson fera partie des premiers clients d'Intel à recourir à cette technologie.

Une collaboration stratégique pour le développement de l'Open RAN

L'annonce des deux partenaires porte également sur la production par Intel de processeurs Xeon pour les infrastructures cloud RAN d'Ericsson. Le cloud RAN est une architecture de réseau télécom de nouvelle génération, promettant une réduction des coûts d'infrastructure, des déploiements plus rapides et plus flexibles, la prise en charge des environnements multifournisseurs et une meilleure performance globale, en recourant au cloud et en "virtualisant" les réseaux.

Dans une architecture classique, les différents équipements de réseau qui servent à connecter les terminaux des utilisateurs au cœur de réseau, via des technologies d'accès radio, sont localisées au même endroit dans une station de base. Dans une architecture Open RAN, on peut les délocaliser en les reliant par une liaison en fibre optique.

Face à Qualcomm et Nokia

La quatrième génération de processeurs Intel Xeon intègre une partie hardware qualifiée d'accélérateur, nécessaire pour faire tourner le réseau dans une architecture Open RAN. Sans rentrer dans les détails, il y a deux techniques différentes dans la gestion de ces accélérateurs. L'une a été choisie par Intel, et Ericsson. L'autre, notamment par Qualcomm et Nokia, concurrent d'Ericsson. Il y a donc aujourd'hui deux camps bien distincts qui se disputent l'avenir des infrastructures télécoms.

Des camps dans lesquels les spécialistes des semi-conducteurs prennent de plus en plus d'importance aux côtés des équipementiers historiques. En témoigne l'acquisition par Qualcomm, en juin 2022, de l'israélien Cellwise qui développe des logiciels de réseaux mobiles Open RAN.