5G industrielle, exportations, emploi : les priorités du nouveau plan de la filière "Infrastructures numériques"

Un nouveau contrat stratégique pour la filière "Infrastructures numériques", pour la période 2023-2025, a été signé le 16 mars à Bercy pour poursuivre les travaux engagés par le précédent plan 2019-2022. La filière s'était structurée en 2018 sous la forme d’un Comité stratégique de filière (CSF), sous l’égide du Conseil national de l’industrie (CNI).

Le nouveau plan, signé par le gouvernement, le président du CSF Nicolas Guérin (secrétaire général du groupe Orange) et les organisations syndicales CFDT et Force Ouvrière, s'articule autour de six axes stratégiques : le développement de la 5G industrielle et des réseaux du futur, les territoires connectés, la gestion des emplois et des compétences, les relais de croissance à l’export, l'écosystème d'innovation, et la transition écologique.

Multiplier les tests de 5G industrielle pour les PME

Sur la 5G industrielle et les réseaux du futur, le CSF mettre en place un réseau de plateformes d’expérimentations des cas d’usage de la 5G/6G. L’objectif d’accompagner 100 start-up et PME d’ici 2025. Philippe Herbert, qui avait mené une mission pour le gouvernement sur la 5G industrielle, sera responsable de ce nouveau groupe de travail. Il collaborera notamment avec les secteurs de l’automobile, la santé et les industries de sécurité. En parallèle, les "campus fablabs" pour mener des expérimentations de réseaux privés et de machines industrielles, annoncés en octobre, commencent à voir le jour. Les deux premiers lauréats, portés par Excelcar à Rennes et le Cetim à Cluses (Auvergne-Rhône-Alpes) ont été annoncés.

"Le prochain contrat devra être celui d’une diffusion massive de la 5G dans l’industrie", a déclaré le ministre délégué de l’Industrie Roland Lescure.

La mission sur la numérisation des territoires est confiée à Valérie Nouvel, vice-présidente du département de la Manche, et à Carlos Moreno, professeur de l’Université Paris-Sorbonne, qui devront définir une feuille de route partagée entre l'État, les collectivités et les industriels pour lancer des projets dans au moins la moitié des 1250 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) d’ici 2025.

Verdir l'industrie des câbles

Les travaux relatifs à l'écosystème ont notamment pour but d'aboutir à la création de consortiums afin de doubler le nombre d’entreprises bénéficiant de financements européens, et de contribuer aux objectifs de la stratégie d’accélération du gouvernement sur la 5G et les réseaux de télécommunications du futur dans le cadre du programme France 2030.

Concernant la transition écologique, le CSF va lancer une étude sur l’écoconception des équipements télécoms, et un concours annuel pour promouvoir des "solutions de verdissement des réseaux". Un dispositif d’accompagnement des TPE-PME de l’industrie des câbles électriques et de communication sera mené avec l’État, pour les aider à réduire leur empreinte carbone.

Développer les exportations

Pour répondre aux besoins de croissance de l'emploi dans la filière (+5% par an), et assurer la reconversion de 50% des employés mobilisés aujourd'hui sur le déploiement de la fibre optique, le CSF va mener une campagne de communication et organiser les reconversions vers le déploiement de réseaux IoT et de bornes de recharge des véhicules électriques.

Enfin, sur la promotion de l’offre française à l’international, notamment sur les marchés prioritaires en Europe et Afrique de l’Ouest, le CSF réalisera une étude et un plan d’actions. L'objectif est d'augmenter de 50% la présence des entreprises à l’étranger en 2025, et de doubler le nombre d'entreprises qui exportent.