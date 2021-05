5G : quels sont les pays les mieux couverts?

Alors que la 5G continue son déploiement à travers le monde, la société Opensignal a publié un classement analysant les vitesses de réseau 5G les plus élevées au monde.



Sur la période de juillet à septembre 2020, les analystes d'Opensignal ont d'abord étudié l'évolution en matière de vitesse de téléchargement entre la 5G et la 4G. Ainsi l'amélioration est plus flagrante dans certains pays que d'autres. Par exemple, la Thaïlande dispose désormais d'un service 5G dont les débits sont 15,7 fois plus rapides que sur son réseau 4G.



À l'inverse, aux Pays-Bas, le progrès est moins palpable. Le réseau 5G est "seulement" 1,6 fois plus rapide. Toutefois, dans l'ensemble des pays observés, les utilisateurs constatent des vitesses de téléchargement 5G qui sont 5 à 6 fois plus rapides qu'en 4G.



Des vitesses de téléchargement jusqu'à 415,6 Mbps

Concernant désormais la vitesse 5G à proprement parler, la palme revient à Jeonju, 16e plus grande ville de Corée du Sud, où les habitants peuvent profiter de vitesses de téléchargement moyennes de 415,6 Mbps, soit 15 % de plus que la moyenne nationale du pays.



La deuxième ville 5G la plus rapide est la ville d'Hsinchu à Taïwan, qui peut se vanter d'avoir des vitesses de téléchargement de 360,1 Mbps. Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite, complète le trio de tête avec une vitesse de téléchargement moyenne de 317,3 Mbps. Les autres villes du top 10 sont Barcelone, Dublin et Zurich, ainsi que Calgary, Dubaï, Melbourne et Tokyo.



Une disponibilité inégale

La vitesse ne fait pas tout. La société analyse également la disponibilité. Bien que le marché de la 5G ne soit encore qu'aux prémices de sa vie, les données d'Opensignal montrent les utilisateurs de cinq pays bénéficient d'une connexion 5G active la majorité du temps.





Les utilisateurs saoudiens bénéficient d'une disponibilité telle qu'ils se connectent 37 % du temps à la 5G. Dans le top 10, trônent seulement deux pays européens. Les utilisateurs des Pays-Bas et de la Suisse utilisent respectivement la 5G 13,3% et 9,7% du temps.



Opensignal explique cependant les disparités entre États par l'espace géographique à couvrir ainsi que par le nombre de bandes du spectre 5G disponibles. "Il est clair que les petits pays comme le Koweït ou Hong Kong ont un avantage sur les grands pays comme l'Australie ou les États-Unis pour ce qui est d'offrir aux utilisateurs des niveaux élevés de disponibilité de la 5G", indique les analystes.



En France, cette nouvelle génération de connexion en est encore à ses balbutiements. Sans surprise donc, l'Hexagone ne fait pas partie du classement, contrairement à ses voisins européens.