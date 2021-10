6ème édition de Forum de l'Innovation Mastercard : Ensemble vers l'avenir

« Au-delà des secteurs du paiement et de la finance, il s'agit d'identifier des enjeux importants pour l'avenir, et d'écouter le point de vue d'experts sur ces thématiques. »

Laurent Mathis, directeur marketing et communication de Mastercard France

Pour la sixième année consécutive, Mastercard organise son forum dédié à l'innovation. L'événement réunit les clients et partenaires de l'entreprise, et plus largement un public de professionnels concernés par les questions d'innovations et impliqués dans les nouvelles technologies. « C'est un moment d'échange et de partage », résume Laurent Mathis, directeur marketing et communication de Mastercard France. « Nous y proposons des débats et tables rondes autour de nombreux sujets. Au-delà des secteurs du paiement et de la finance, il s'agit d'identifier des enjeux importants pour l'avenir, et d'écouter le point de vue d'experts sur ces thématiques. »



Pour enrichir la réflexion, le forum donne la parole à des personnalités de tous horizons. Les années précédentes, des sportifs de haut niveau, hackers, explorateurs, cuisiniers, et même une intelligence artificielle ont pris part aux échanges. « Nous sommes convaincus que l'ouverture à la diversité des points de vue apporte l'inspiration », commente Laurent Mathis. « La préparation du programme est toujours surprenante : il y a de vrais parallèles entre les problématique sur lesquelles travaille Mastercard et ces univers pourtant éloignés. » Cette année encore, des invités atypiques partageront leur expérience, leurs pratiques et leur approche de l'innovation.



Identifier des enjeux communs



Pour l'édition 2021 de ce forum, Mastercard a retenu la thématique « Together towards tomorrow » : ensemble vers l'avenir. Un choix influencé par la crise sanitaire, qui a bouleversé l’économie mondiale ces deux dernières années, obligeant les entreprises à repenser leur fonctionnement et leurs pratiques, en particulier autour de la transformation digitale. Beaucoup ont dû accélérer leur démarche en ce sens afin d’assurer la poursuite de leur activité. Désormais, des signaux de reprise de l'économie permettent d'envisager l'avenir de façon plus optimiste. « Il est temps d'identifier des enjeux communs », estime Laurent Mathis.



La question de l'inclusion fait notamment partie de ces enjeux mis en avant par Mastercard. D'un point de vue social, sociétal et financier, « il ne faut laisser personne sur le bas-côté, c'est une notion très importante pour nous », souligne Laurent Mathis. La crise a exacerbé les inégalités d'accès de certaines populations à des services importants. Le forum sera donc l'occasion de sensibiliser le public à ces problématiques, et d'exposer des solutions. Autre sujet central : le développement durable. À travers la Priceless Planet Coalition, Mastercard s'engage avec de nombreux partenaires pour la reforestation, et pour la sensibilisation des consommateurs. Cette initiative vise notamment à les informer sur les impacts environnementaux de leurs achats, pour les inciter à des choix plus vertueux.



Les nouvelles technologies seront aussi au programme. Il s'agira de décrypter les enjeux liés à plusieurs tendances actuelles, comme l'open banking, qui consiste pour les banques à partager certaines de leurs données. Cette démarche peut être un moteur d'innovation important pour les années à venir. Autre sujet d'actualité : les cryptomonnaies. « Leur usage se démocratise, mais elles sont encore l'objet de beaucoup de fantasmes », observe Laurent Mathis. Elles ne se résument pas au Bitcoin, la plus connue d'entre elles. Les échanges programmés par Mastercard aideront à mieux comprendre ce sujet et ses implications. Enfin, comment faire face à la fraude et au hacking ? La cybersécurité est plus que jamais un enjeu central, elle sera donc également au programme de cette journée de rencontres.



Rassembler un large public



Dans la forme, cette nouvelle édition du forum de l'innovation compte quelques nouveautés. Elle proposera d'abord une session plénière le matin, puis trois ateliers thématiques l'après-midi, permettant d'approfondir certains des sujets abordés, dont l'open banking et la cybersécurité. L'évènement se déroulera à la Station F, le plus grand incubateur de start-ups d'Europe. « Nous voulions un lieu vivant », justifie Laurent Mathis. « Ce sera aussi l'occasion de mettre en valeur le rôle des start-ups dans l'innovation, et plus particulièrement dans le domaine des fintechs. Ce sont des partenaires très importants pour Mastercard. »



L'année dernière, en raison de l'épidémie de Covid, le MIF a été proposé en ligne. Cette contrainte a été mise à profit : cette année, Mastercard mise sur le « phygital ». En plus du rendez-vous physique, l'évènement pourra être suivi à distance. « La version numérique nous a permis de rassembler un public large, nous avons donc décidé de poursuivre cette ouverture », explique Laurent Mathis. Toutes les entreprises concernées par les défis de l'innovation pourront donc participer à cette sixième édition du forum.



