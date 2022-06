85% des Français sont prêts à utiliser le portefeuille européen d'identité numérique

Les Français seraient enchantés par la future identité numérique européenne, d'après une étude menée par Thales publiée le 6 juin. Près de 2000 citoyens français ont été interrogés en décembre 2021 pour donner leur avis sur ce futur dispositif.



Présentée par la Commission européenne en juin dernier, le portefeuille d'identité numérique permettra aux citoyens, résidents et entreprises de l'Union européenne de prouver leur identité et partager des documents électroniques via leur téléphone portable. Après une première phase pilote en 2023, chaque État membre devra d'ici 2024 proposer aux citoyens un portefeuille d'identité numérique utilisable dans toute l'UE.



Les Français et les Italiens, les plus enthousiastes

Dans l'ensemble, les personnes interrogées accueillement favorablement cette nouveauté. En France, elles sont 85% à répondre qu'elles sont prêtes à l'utiliser. Comparées à leurs voisins, ce sont les plus enthousiastes suivis par les Italiens (75%). La proportion de personnes intéressées dépend sans grande surprise de l'âge mais aussi de leur expérience avec les systèmes nationaux d'identification et les fournisseurs de portefeuilles numériques, tels qu'Apple, Google et Samsung, note l'étude.



Au-delà du statut du fournisseur, public ou privé, les personnes interrogées placent la sécurité et la protection des données au coeur du portefeuille européen. Un avis partagé par le Comité européen des régions, l'organe consultatif et de la représentation des régions et des villes de l'Union européenne. La cybersécurité et la protection des données personnelles doivent être au coeur de ce futur dispositif, même si cela nécessite des délais supplémentaires, écrivait-il dans un document publié en octobre dernier.

Une aubaine pour les entreprises du secteur

Si Thales s'intéresse à l'appétence des Européens pour l'identité numérique, c'est parce qu'il lui-même un fournisseur de solutions avec Digital ID Wallet. "En tant que chef de file de la sécurité numérique et fournisseur fiable d'identités numériques, Thales est déterminé à répondre à ces besoins en proposant des solutions de portefeuille ayant fait leurs preuves", a déclaré Youzec Kurp, vice-président des solutions d'identité et de biométrie chez Thales, à l'occasion de la publication de cette étude.



Le portefeuille d'identité est donc une aubaine pour les entreprises du secteur qui pourront proposer leurs solutions à condition d'être d'être reconnus par les Etats membres.