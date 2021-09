A Dijon, Interactive Solutions réinvente les zones d'accueil du public avec des écrans connectés

Après avoir conçu un mur tactile pour la marque Lancôme en 2017, Stéphane Valcauda et Christian Szczesny, les co-fondateurs d’Interactive Solutions, ont eu l’idée d’habiller les zones d’accueil avec une solution de contenus pour créer une expérience digitale avec des bornes, kiosques et autres totems.



"Notre solution fonctionne comme wordpress où on insert des widgets pour créer facilement des expériences tactiles avec du drag and drop, du glisser-déplacer." Alors que les commerces proposaient jusqu’ici des installations passives, Stéphane Valcauda et son associé souhaitaient rendre le client acteur.



"Nous avons pris l’habitude de cliquer pour en savoir plus avec nos smartphones, nous voulions créer une expérience interactive similaire." 3 000 heures de R&D plus tard, les écrans, les cartes-mères et autres composants sélectionnés en fonction de leurs performances, ils ont présenté un prototype à Bpifrance.



Opération séduction

Grâce au soutien obtenu, Interactive Solutions a découvert l’écosystème des start-up françaises et reçu une invitation à participer au CES de Las Vegas 2019 avec le concours du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. "Là-bas, nous avons été sélectionnés pour intégrer un accélérateur, le Creativ’Lab au nord de New York pendant six mois. Nous avons également décroché notre premier contrat avec le secteur vétérinaire en France."



Début 2020, la start-up est à nouveau conviée à participer au CES. Elle en profite pour intégrer des composants plus performants et présenter de nouveaux modules tels qu’un système d’enregistrement, check-in, ou un scénario dédié aux maisons de vins avec un diffuseur de parfums qui se met en marche en cliquant. "Nous avons également intégrer du pilotage IOT, un lecteur de QR code, un lecteur RFID, des caméras et des senseurs comme des capteurs de pression ou de température."



Interactive Solutions est alors détecté par l’Open Tourism Lab et sélectionné pour intégrer cet accélérateur touristique et présenter son offre aux offices de Tourisme et aux professionnels du secteur.



Freiner et repartir

"Concevoir des outils tactiles destinés à des lieux accueillants le public n’était plus adapté avec la Covid-19." Freiner en plein élan, l’équipe est passée de 10 à 7 salariés et a cherché à se réinventer avec un outil de visite virtuelle à 360 degrés consacré au web et une extension de son offre pour basculer les contenus sur smartphone. "Heureusement que nous avons pu continuer à déployer 300 de nos solutions pour notre partenaire vétérinaire qui renouvelait son parc."



Depuis, Interactive Solutions a imaginé de nouveaux scénarios destinés à l’hospitalisation vétérinaire ou à la prévention et la sécurité en partenariat avec le service de santé au travail. Malgré le contexte, l’entreprise se réjouit d’avoir des perspectives positives qui s’annoncent en 2022, notamment grâce au soutien persistant de Bpifrance.



"Nous travaillons aussi beaucoup sur la partie hardware car nous avons souffert de l’approvisionnement chinois. Nous maitrisons aujourd’hui notre système et nous voulons créer notre propre carte mère tandis que les players que nous concevons sont assemblés en Europe. Nous recherchons aussi d’autres supports, en matériaux composites, pour nos bornes."



La start-up et son offre harware et software équipent plus de 300 clients avec 1 200 bornes et écrans partout en France et même aux Etats-Unis. "Nous avons un outil pour suivre nos solutions à distance pour les mises à jour et les dépannages." Avec des contenus pour bornes, box wifi et smartphone, Interactive Solutions souhaite créer un écosystème digital interactif destiné aux lieux d’accueil du public. "Nous avons également une dizaine de scénarios pour des métiers dans l’immobilier, le tourisme, le commerce, l’hébergement…"