À Hollywood, la fin de la grève des scénaristes par une victoire en demi-teinte sur l'IA

Du 2 mai au 27 septembre 2023, les scénaristes en grève de la Writers Guild of America (WGA) auront bel et bien déstabilisé l'audiovisuel américain. Le syndicat professionnel a récemment annoncé avoir conclu un accord de principe avec l'AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers) et voté à l'unanimité pour l'arrêt du mouvement de débrayage. Bien qu'un accord final n'ait pas encore été définitivement entériné par les deux parties, cette décision est l'aboutissement d'une longue phase de négociations autour des revendications des auteurs.

Les studios continueront d'utiliser l'IA

Au-delà des principaux enjeux concernant notamment la rémunération, l'une des inquiétudes des scénaristes portait sur l'intelligence artificielle générative. Une expression encore relativement nouvelle pour le champ artistique, mais sur laquelle se sont très vite rués les mastodontes de la production audiovisuelle après le succès fulgurant de ChatGPT, y voyant des opportunités économiques majeures. À ce sujet précis, les auteurs qui demandaient des garanties de la part des studios pour protéger leurs œuvres et leur profession ont obtenu une victoire en demi-teinte.



D'après des sources interrogées par le Wall Street Journal, l'accord de principe conclu entre la WGA et l'AMPTP prévoit que les studios pourront continuer à entraîner leurs modèles d'IA générative sur les écrits des auteurs. Le syndicat semble donc avoir reculé sur cette question, sa position étant moins catégorique qu'au début du mouvement de grève. Les scénaristes s'inquiétaient de voir les premiers jets des scénarios, c'est-à-dire les écrits les mieux rémunérés par l'industrie, être générés automatiquement, et leur métier disparaître peu à peu.

Les acteurs continuent leur grève

Ce qui apparaît comme une victoire pour la Writers Guild of America et les quelque 11 500 auteurs du petit et grand écran qu'elle représente réside dans une garantie de revenus qui leur a été accordée. En effet, les scénaristes seront bien crédités et rémunérés pour le travail qu'ils effectueront sur les scénarios y compris si les studios utilisent en partie des outils d'IA générative. Les détails les plus techniques de l'accord n'ayant à ce stade pas été communiqués, on ne sait pas si l'idée d'une compensation financière pour les auteurs dont les textes auraient servi de données d'entraînement aux modèles d'IA a été envisagée.



L'accord doit être soumis à un dernier vote au sein de la WGA, lequel pourrait avoir lieu jeudi 28 septembre selon le Wall Street Journal. Les acteurs hollywoodiens poursuivent quant à eux leur mouvement de grève entamé le 14 juillet dernier. Ils demandent également des garanties pour protéger leurs images et leur profession vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Récemment, après un appel à la mobilisation lancé au début du mois aux doubleurs du jeu vidéo soumis aux mêmes préoccupations, le syndicat professionnel SAG-AFTRA a voté en faveur d'une grève dans le secteur.