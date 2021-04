A la demande de la Darpa, DNA Script s'associe à Moderna pour prévenir les futures pandémies

La biotech française DNA Script a annoncé le 27 avril la signature d'un partenariat avec Moderna, laboratoire à l'origine d'un vaccin contre le Covid-19. A travers ce rapprochement, les deux sociétés souhaitent concevoir un prototype d'unité mobile de fabrication rapide de vaccins et de produits thérapeutiques. Dans le cadre de ce partenariat, DNA Script va recevoir une enveloppe de 5 millions de dollars.



Créer des vaccins dans un temps record

L'objectif est de prévenir et d'organiser la réaction face aux futures pandémies virales grâce à la fabrication d'un laboratoire mobile, installé dans un conteneur de 1,8 m x 1,8 m x 1,8 m. Il doit permettre de fabriquer très rapidement des traitements préventifs sur les terrains d'opérations, même dans les régions les plus reculées.



Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du programme Nucleic Acids On-Demand World-Wide (Now) de la Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), la célèbre agence du département de la Défense des Etats-Unis chargée des projets de recherche avec des technologies de pointe. GE Research, la division de R&D de General Electric, participe également à ce projet.



Une technologie de synthèse enzymatique

DNA Script, implanté en Ile-de-France et en Californie, est à l'origine d'une technologie de synthèse enzymatique qui a été intégrée dans une sorte d'imprimante moléculaire, baptisée "Synthax". Elle est capable d'élaborer une séquence ADN personnalisée grâce à des cartouches contenant des enzymes naturelles en seulement quelques heures, soit plus rapidement que les méthodes classiques.



Cette technologie va être intégrée dans le processus existant de fabrication rapide de vaccins et produits thérapeutiques à base d'ARN messager développé par la pépite américaine Moderna, dirigée par le Français Stéphane Bancel.



DNA Script a également été mandaté en janvier 2021 par l'Agence de l'innovation de défense du ministère des Armées pour développer "un prototype de laboratoire" pour la détection et le diagnostic rapides d'agents pathogènes, en lien avec la pandémie de Covid-19.