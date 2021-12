A la suite d'une intrusion, Panasonic doit faire face à une fuite de données

Le géant japonais Panasonic est victime d'une violation de données après que des cybercriminels aient eu accès à son réseau, apprend-on dans un communiqué publié le 26 novembre 2021. L'intrusion a été détectée pour la première fois le 11 novembre mais la violation a commencé le 22 juin et s'est terminée le 3 novembre, a précisé Dannea DeLisser, une porte-parole de l'entreprise citée par Techcrunch.



Des données dérobées

La nature et la quantité de données dérobées ne sont pas spécifiées par Panasonic. Une information que croît détenir le média local NHK. Il affirme que le serveur auquel a eu accès les hackers contenait "des informations sur les technologies et les partenaires commerciaux de l'entreprise" ainsi que "les données personnelles des employés".



En parallèle d'un signalement aux autorités compétentes, Panasonic a lancé sa propre enquête sur cet incident de sécurité et travaille avec "une organisation tierce spécialisée pour enquêter sur la fuite". Le but : "déterminer si la violation impliquait des informations personnelles des clients et/ou des informations sensibles".



Vague d'attaques contre les entreprises japonaises

Cette nouvelle intrusion intervient moins d'un an après que la filiale indienne de Panasonic a été victime d'un ransomware. Durant cette attaque, les hackers avaient volé 4 gigaoctets de données, parmi lesquelles des informations financières ainsi que des adresses emails.



Elle s'inscrit également dans un contexte d'une vague de cyberattaques ciblant les entreprises technologiques japonaises. NEC et Mitsubishi Electric ont tous deux été victimes de pirates informatiques en 2020. Olympus a récemment été contraint de suspendre ses opérations en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique après avoir été touché par le ransomware BlackMatter.