A Lyon, le Sido 2022 met l'accent sur les défis communs de la transformation digitale et la transition écologique

L'édition du 2022 salon Sido ouvre ses portes les 14 et 15 septembre à la Cité Internationale de Lyon. Pour cette 8e édition, ce rendez-vous tech B2B accueille plus de 300 exposants et environ 60 conférences sur les thématiques de l'Internet des objets (IoT), mais aussi de l'intelligence artificielle (IA), la robotique, et les technologies immersives (XR).



L'accent est plus que jamais mis sur les façons concrètes dont ces technologies peuvent aider les entreprises à mieux appréhender leur transformation digitale, avec des témoignages issus des secteurs du manufacturing, de la chaîne logistique, du bâtiment ou de l’agroalimentaire.



Les grands défis du moment y seront aussi abondamment abordés, notamment les besoins en sécurité informatique ou l'impérative transition écologique face aux défis du changement climatique. Nadia Maizi, co-auteure du dernier rapport du GIEC, viendra témoigner sur le salon, de même que Julien Nicolas, Directeur Numérique du Groupe SNCF ou encore Eléonore Blondeau, co-fondatrice & Présidente du Collectif Startups Industrielles France.



C'est néanmoins la santé qui est le thème à l’honneur de cette édition, avec un programme de conférences dédiées, construit en collaboration avec Lyonbiopôle, ainsi qu'un parcours de visite se concentrant sur les 70 exposants qui proposent des solutions à

destination du monde médical.