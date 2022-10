A mi-chemin entre l'entrepôt et la boutique, Deliveroo ouvre un nouveau type de lieu

Deliveroo ouvre une nouvelle boutique destinée à la livraison rapide et à la récupération de commandes au Royaume-Uni. Située sur Oxford Street, au cœur de Londres, le "Deliveroo Hop" fait à la fois office de mini-entrepôt, où les commandes sont préparées pour être livrées, et de lieu de retrait pour les acheteurs qui commandent depuis l'application. Et il est possible d'entrer dans la boutique pour passer une commande directement depuis des bornes installées à l'intérieur, détaille TechCrunch.



L'objectif initial de la start-up, qui depuis a fait son introduction en bourse, était la livraison rapide de repas. Depuis, Deliveroo s'est considérablement développée et a lancé son service de livraison rapide de produits d'épicerie Deliveroo Hop en septembre 2021. En lien avec la pandémie de Covid-19, la demande pour ce type de service était alors assez forte.



Impossible de déambuler dans le magasin

Désormais il est possible de commander des produits d'épicerie sans passer par l'application et directement depuis le Deliveroo Hop d'Oxford Street. Toutefois, les clients ne peuvent pas accéder aux étagères du magasin : la commande est mise dans des sachets par des préparateurs. Après quelques minutes d'attente, les clients peuvent réceptionner un sac avec les produits choisis.



Deliveroo n'a pas encore donné d'indication concernant le temps d'attente pour les personnes passant une commande directement en magasin. Est-il possible de passer une commande sans avoir de compte Deliveroo ? Est-il possible de se connecter à son compte Deliveroo, auquel est rattaché une carte bancaire, sur cette borne numérique ?



Le magasin est ouvert de 08h00 à 23h00 et référence 1750 produits. Deliveroo pense répondre à une demande des londoniens, en leur permettant de passer commande rapidement et de venir la récupérer en rentrant chez eux. La commande depuis la borne ne semble pas adaptée aux grosses courses.

Anticipation de changements réglementaires ?

Ce nouveau lieu, qui oscille entre un entrepôt et une boutique, est-il pensé pour répondre aux problématiques soulevées dans certains pays ? A commencer par la France où les dark stores sont critiqués par les commerçants et les riverains. La mairie de Paris a adressé de premières astreintes financières : de nombreux dark stores parisiens ne respecteraient pas la réglementation en étant implantés au pied d'immeubles d'habitation et/ou sur des emplacements dédiés à des commerces. Il est nécessaire de demander une requalification du lieu, ce qui n'a pas été fait.



Un arrêté ministériel devrait être pris pour clarifier la situation. Après un premier projet d'arrêté qui envisageait de créer une nouvelle qualification pour les acteurs du quick commerce qui ouvriraient un point de collecte accessible au public, le gouvernement a finalement décidé de considérer ces dark stores comme des entrepôts.



Mais le législateur britannique ne semble pas envisager de mesures similaires. Deliveroo va-t-il déployer ce concept de boutique dans d'autres pays, notamment ceux où le quick commerce fait face à une pression réglementaire ? Pour l'instant rien ne semble fixé.