A Phoenix, les robots taxis de Waymo sont visibles sur Google Maps

Waymo ouvre un peu plus son offre de robot taxi. La filiale d'Alphabet, spécialisée dans le développement de véhicule autonome, a annoncé jeudi 3 juin que son service de robot taxi Waymo One déployé à Phoenix, dans l'Arizona, est désormais accessible sur Google Maps.



Waymo One is now in @GoogleMaps. Tap the ride-hailing option when you’re in the Metro Phoenix area, then hail a fully autonomous ride powered by the #WaymoDriver! pic.twitter.com/ZTxv5IXdzS — Waymo (@Waymo) June 3, 2021



Waymo à la recherche de clients ?

Il est possible de visualiser cette option de transport sur l'application Google Maps pour Android. L'utilisateur est ensuite renvoyé vers l'application Waymo One pour commander sa course et la payer. En intégrant de cette façon son service de robot taxi à une application grand public, Waymo se donne encore plus de visibilité et espère toucher une audience plus large.



Waymo One manque-t-il de clients ? La filiale d'Alphabet communique peu sur le nombre de courses réalisées, mais évoque les kilomètres parcourus avec ses véhicules. Le développement de cette technologie est extrêmement coûteuse et rentabiliser le déploiement d'un service de robot taxi prendra énormément de temps.



Une flotte de 600 véhicules autonomes

La filiale d'Alphabet dispose d'une flotte d'environ 600 véhicules autonomes en circulation aux Etats-Unis, dont 300 à 400 du côté de Phoenix. Seuls les véhicules autonomes sans opérateur de sécurité à leur bord sont utilisés pour son service Waymo One à Phoenix et d'autres véhicules autonomes en circulation du côté de Phoenix sont utilisés dans le cadre de tests.



Waymo a débuté les essais de son service de robot taxi à San Francisco et déposé une demande auprès des autorités californiennes pour pouvoir facturer ses courses auprès de clients. Le déploiement de Waymo One dans des rues de San Francisco devrait suivre l'obtention de cette autorisation.