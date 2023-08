À San Francisco, Orange Silicon Valley ferme ses portes après 20 ans d'existence

Ouverte au début des années 2000, la filiale d'Orange à San Francisco ferme ses portes ce 11 août, apprend-on de la CFE-CGC Orange, qui qualifie la décision auprès de Frenchweb "d’économies de bouts de chandelle". Cette extension américaine de l'opérateur télécom employait 28 salariés.

Un porte-parole a confié au Monde Informatique que cette fermeture avait été décidée dans le cadre de la revue stratégique menée par le groupe, qui "a choisi un focus plus serré sur [ses] activités télécoms ou B2B sur les marchés où (il est] présent". C'est cette même revue stratégique qui a conduit Orange à lancer une grande restructuration d'Orange Business, impliquant un plan de rupture conventionnelle collective de 670 personnes.

Détecteur de tendances puis accélérateur de start-up avec la création d'Orange Fab en 2013, think tank et laboratoire d'innovation, plateforme d'investissement et de coaching, hub de mise en relation… Orange Silicon Valley a connu plusieurs vies, toujours dans l'idée de constituer une avant-garde, un avant-poste de l'innovation. Son équipe a compté jusqu'à plus d'une cinquantaine de salariés. Orange Silicon Valley avait également ouvert un "gigabit lab" pour tester des usages du très haut débit.

Pour la petite histoire, Georges Nahon, qui a dirigé la filiale de 2003 à 2018, est intarissable sur le sujet de l'intelligence artificielle depuis au moins 2017.