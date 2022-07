ABB s'associe à Red Hat pour renforcer ses solutions d'automatisation industrielle

Le groupe suédois ABB, spécialiste des équipements électriques et de la robotique industrielle, annonce un partenariat avec Red Hat ce 22 juillet. Il s'articule autour de solutions communes pour l'automatisation des processus industriels qui s'appuieront sur la plateforme de virtualisation et conteneurisation Red Hat OpenShift.



La stratégie d'ABB repose sur la collecte et l'analyse des données industrielles et le groupe cherche évidemment faire évoluer ses clients vers des machines plus connectées et donc plus "intelligentes", notamment en mettant en place ABB Ability Edgenius, sa solution d'edge computing. Faire appel à Red Hat lui permet de se concentrer sur ses solutions et services sans avoir à se soucier de l'architecture sous-jacence.



Red Hat OpenShift "apporte à ABB une plateforme applicative unique et cohérente, aussi bien pour de petits systèmes mononœuds que pour des clusters hyperconvergés déployés à la périphérie du réseau industriel", peut-on lire dans le communiqué officialisant le partenariat. Le choix du tout open source a aussi l'avantage de rassurer les clients en matière de portabilité des données.