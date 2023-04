Abby lève 1,2 million d’euros pour son logiciel de gestion multifonctions dédié aux indépendants

Lancée il y a deux ans, la startup nancéienne Abby a annoncé le 24 avril 2023 avoir levé 1,2 million d’euros en série A pour sa plateforme de gestion dédiée aux indépendants. Le tour de table comprend les fonds Yeast, Tomcat Invest et Myrtus Venture ainsi que plusieurs business angels. L'argent récolté devrait servir à acquérir de nouveaux clients, à développer une application mobile en complément de l’ERP et à augmenter ses effectifs.

4,5 millions d’indépendants en France

La France compte aujourd’hui 4,5 millions d’indépendants qui étaient à l’origine de 70% des sociétés immatriculées en France en 2022. Le problème, c’est qu’à côté de leur expertise et/ou de leur passion, dont ils ont décidé de vivre, il y a toutes les tâches qui relèvent de la gestion d’entreprise, sur lesquelles ils n’ont souvent jamais été formés et qui peuvent s’avérer fastidieuses et chronophages.

C’est sur ce créneau que la start-up Abby se positionne. Elle a développé pour ces petits entrepreneurs un logiciel permettant la gestion de la facturation et des paiements. Abby s’appuie pour cette partie sur un partenariat avec la start-up américaine Stripe. "On cherche à en construire de nouveaux pour pouvoir proposer un système de paiement en 3 ou 4 fois sans frais ainsi qu’un système de paiement par abonnement", explique Nicolas Lespinasse, CEO et co-fondateur d’Abby.

Déclarations URSSAF directement sur la plateforme

Le logiciel permet également de faire sa comptabilité et de l’automatiser avec l’intégration d’un livre des recettes et une fonction de calcul de la TVA. Les entrepreneurs peuvent faire leurs déclarations directement sur la plateforme grâce à un accord avec l’Urssaf et peuvent même synchroniser le logiciel avec leur application bancaire, Abby étant partenaire (indirect) de 300 banques.

Enfin, l’ERP comprend des fonctionnalités CRM, de gestion des tâches et de suivi du temps. Le co-fondateur évoque des concurrents sur chacune des branches logicielles : Henrri ou Zoho Invoice sur la facturation, Indy ou Freebe sur la comptabilité, et Hubspot sur la productivité.

Un ERP réunissant diverses fonctions adaptées aux entrepreneurs

Mais "c’est le fait de réunir toutes ces fonctions qui nous démarque", insiste le CEO, assurant que "cela permet aux indépendants de ne pas prendre des abonnements à plusieurs logiciels de gestion (sur lesquels les petits indépendants n’utilisent bien souvent que 5% des fonctionnalités) et d’économiser par la même occasion des centaines d’euros".

Exemple de cas d’usage concret : un professeur de guitare indépendant peut intégrer à son CRM un minuteur qui compte les heures effectuées entre chaque début et fin de cours. Une facture est alors automatiquement réalisée et envoyée au client et une relance automatique est faite si celui-ci ne paie pas dans les temps. Lorsque c’est fait, le paiement est directement transmis dans la partie comptabilité.

Le CEO assure qu’Abby n’a pas vocation à aller sur le marché des PME ou des ETI mais à rester focalisé sur les indépendants. Le business model de la start-up est fondé sur les abonnements, un classique des logiciels SaaS. Une partie de la plateforme est accessible gratuitement puis la start-up propose deux formules : la première à partir de 5 euros par mois, qui comprend la réduction des frais sur les moyens de paiement, la customisation de la facturation et un accès limité à la partie productivité ; et la seconde à partir de 14 euros par mois, qui donne accès à l’intégralité des fonctionnalités de la plateforme et permet sa synchronisation aux comptes bancaires de l’entreprise.

Atteindre la rentabilité en 2024

Pour l’heure la plateforme a dépassé 40 000 utilisateurs. Parmi eux, des freelances, des artisans et des prestataires de service à la personne. "L’idée est de doubler leur nombre courant 2023", explique Nicolas Lespinasse. Le CEO ne souhaite pas communiquer sur les revenus de l’entreprise mais déclare qu’il cherche à les multiplier par cinq d’ici douze mois et espère atteindre la rentabilité courant 2024.

Abby se servira des fonds levés pour accélérer l’acquisition clients, essentiellement en investissant dans la communication. La start-up envisage par ailleurs de développer une application mobile en complément de son logiciel, qui devrait être disponible au deuxième semestre 2023. Elle souhaite aussi créer un accès dédié aux experts-comptables pour les "indépendant costauds" (en SASU ou en EIRL).

Si elle emploie onze personnes pour le moment entre son siège à Nancy et ses bureaux à Paris, elle cherche à passer à une vingtaine de salariés début 2024. Côté déploiement géographique, Nicolas Lespinasse dit vouloir d’abord se concentrer sur le marché français mais il estime qu’il y aura de belles opportunités pour Abby en Europe, notamment en Allemagne, en Espagne et en Italie. "En France, la gestion d’entreprise est toujours plus complexe. C’est tant mieux, on a fait le plus dur", plaisante-t-il.