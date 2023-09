Accenta lève 108 millions d'euros pour décarboner les bâtiments grâce à l'IA

En pleine crise énergétique, rien d'étonnant que les solutions de décarbonation – la baisse des émissions de CO2 – aient le vent en pompe. La start-up Accenta, membre du classement French Tech 2030, annonce avoir rassemblé 108 millions d'euros auprès d'Eren Groupe, entré au capital d’Accenta en 2019 et qui prend à cette occasion le contrôle opérationnel de la société, et du fonds Siloé Infrastructures, géré par Crédit Mutuel Impact. A l'occasion de cette nouvelle opération, Jacques Ripoll est nommé directeur général d’Accenta.

Tracer, optimiser, décarboner

Créée en 2016 et issue de l'accélérateur de l'Ecole polytechnique, Accenta propose une offre complète de technologies qui réduisent et décarbonent les consommations de chauffage et de climatisation des bâtiments. Elle s'articule autour de trois briques : une plateforme qui donne une vision en temps réel de la consommation d'énergie, une régulation des systèmes énergétiques grâce à l'IA pour garantir jusqu'à 40% d'économies d'énergie et un système de chauffage et climatisation reposant sur le géostockage.



Le géostockage repose sur l'utilisation du sous-sol pour stocker l'énergie capturée l'été permettant ainsi de chauffer les bâtiments en hiver, et inversement pour les rafraîchir en été. Le logiciel développé par Accenta permet de définir le dimensionnement qui maximise les performances à un coût réduit.



Ces solutions – livrées clé-en-main – s'adressent à tout type de bâtiment en rénovation et en construction neuve. Elles garantissent une réduction de la consommation et de l'empreinte carbone jusqu'à 80% et 95% respectivement pour un coût jusqu'à "10 fois inférieur aux alternatives du marché", promet la jeune pousse.

Des clients comme Fnac Darty, Roubaix...

Grâce à cette nouvelle opération, Accenta souhaite accélérer le déploiement de sa technologie de décarbonation des bâtiments, notamment en renforçant son équipe de 150 employés. Accenta équipe aujourd'hui plus de 8 millions de mètres carrés. Elle compte parmi ses clients, AG2R, Eurovia, Fnac Darty, Icade, Prologis, Union Investment ainsi que la ville de Roubaix.