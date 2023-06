Accenture donne son indépendance à sa plateforme d'identity management

Accenture se sépare de sa plateforme de gestion et de sécurité des identités Memority. Les fondateurs de Memority, Gilles Castéran et Francis Grégoire, la rachètent pour un montant non communiqué et vont lui donner son indépendance. Cette plateforme SaaS permet de gérer les habilitations et les authentifications à des services numériques. L'objectif de la nouvelle structure est de développer ses services d'Identity as a Service en Europe.



Grâce à sa nouvelle autonomie stratégique, Memority ambitionne de générer 10 millions d’euros de chiffre d’affaires d'ici deux ans.

Développer la détection de la fraude grâce à l'IA

L'approche choisie par la start-up dans sa gestion des identités est celle de "l'identity factory", par opposition au "zero trust". “Aujourd’hui 85% des incidents cyber sont en lien avec l’identité numérique. Avec des enjeux de cybersécurité sous haute tension, la gestion de l’accès et de l’identité numérique est aujourd’hui critique pour les entreprises. Notre ambition est de bâtir une Identity Factory européenne autonome qui y répond”, commente Gilles Castéran, CEO de Memority, dans un communiqué. Pour cela, la plateforme SaaS compte investir 3 millions d'euros par an en R&D.



Les projets d'innovations concernent notamment la modélisation et l’analyse des risques, l’automatisation, le multicloud, l’analytics, le machine learning et la représentation visuelle pour la détection de la fraude. La start-up, qui compte une trentaine de salariés et espère avoir doublé ses effectifs dans un an, récupère les services réalisés pour les clients existants, dans les secteurs automobile, le retail, la banque et l'énergie notamment.