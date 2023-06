Accenture va investir 3 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle

Accenture n'échappe pas à la vague d'investissements des grands cabinets de conseil dans l'IA générative. Le groupe a annoncé le 13 juin qu'il allait dépenser 3 milliards de dollars sur trois ans dans sa practice IA et Data, et doubler le nombre de ses collaborateurs travaillant sur le sujet pour l'amener à 80 000. Cela passera par des recrutements, des acquisitions et des actions de formation.

Le groupe compte 738 000 salariés dans le monde, ce qui signifie que les équipes dédiées à l'IA atteindront environ 10% des effectifs. L'initiative a pour but d'alimenter les cas d'usage dans 19 secteurs d'activité.

"L’IA générative transformera 40% des heures de travail"

Dans un communiqué, Accenture précise travailler actuellement "avec de nombreux clients sur des projets d’IA générative, par exemple en accompagnant un groupe hôtelier dans la gestion des demandes de ses clients ou une organisation du système judiciaire à synthétiser les informations relatives au processus judiciaire".

Le groupe lancera une plateforme basée sur l’IA générative qui aidera les clients dans leur processus de décision et à "choisir des architectures", en s'assurant de répondre aux exigences de conformité. Il mettra également à contribution un centre de R&D dédié à l'IA avancée. Selon Paul Daugherty, directeur exécutif d’Accenture Technology, "l’IA générative transformera 40% de toutes les heures de travail".

Réorientation des effectifs vers l'IA

Cette annonce intervient alors qu'Accenture a dévoilé en mars un plan de 19 000 suppressions de postes (2,5% des effectifs) sur les 18 prochains mois afin de s'adapter au recul des dépenses de conseil de ses clients, notamment dans le secteur technologique.

L'investissement d'Accenture est supérieur à celui de PwC, qui a annoncé qu'il investissait 1 milliard de dollars dans l'IA générative d'ici 2026 pour automatiser une partie des tâches de ses auditeurs et consultants. Bain, de son côté, a mis en place un partenariat avec OpenAI pour offrir les solutions du créateur de ChatGPT à ses clients.

Dans tous les secteurs, les grandes entreprises accélèrent leurs investissements dans l'IA générative. C'est par exemple le cas de Salesforce, qui a annoncé que son fonds corporate dédié aux start-up du secteur allait doubler de taille pour atteindre 500 millions de dollars, mais aussi de Slack, Adobe, CapGemini, ou encore Oracle.