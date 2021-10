Accenture s'est doté de 60 000 casques VR pour former ses nouveaux collaborateurs

La pandémie n'a pas ralenti Accenture. Lors d'une intervention le 12 octobre au forum du média Fortune sur "les femmes les plus puissantes", Julie Sweet, CEO d'Accenture, a relevé que son entreprise a recruté plus de 125 000 personnes au cours des 12 derniers mois. Un exploit dans des conditions inédites de télétravail forcé et de frontières fermées pour cause de Covid-19.



Embarquer des dizaines de milliers de collaborateurs à distance

La multinationale spécialisée dans le conseil et l'accompagnement IT, qui emploie plus de 629 000 personnes à travers le monde, a embauché 54 000 nouveaux collaborateurs rien qu'au cours du dernier trimestre. Le secret de cette résilience ? Une approche "phygitale", d'après la dirigeante.



"Les employés ne peuvent plus visiter un nouveau lieu lors de leur entrée dans l'entreprise, il n'y a plus cette excitation de la découverte, a-t-elle confié sur scène. Alors nous préparons des kit de bienvenue qui ne contiennent pas qu'un ordinateur portable, mais aussi différents objets qui aide les nouveaux venus à sentir qu'ils font désormais partie de l'entreprise."



Accenture "se concentre moins sur les espaces, et plus sur les connexions", résume Julie Sweet. Et comme les connexions humaines se créent à travers les expériences, la société s'est équipée de 60 000 casques de réalité virtuelle Oculus Quest 2. Ces derniers sont intégrés au parcours de de formation des nouveaux collaborateurs pour les aider à acquérir la culture de l'entreprise.



Un service qu'Accenture propre aussi à ses clients

Nicola Rosa, qui dirige les efforts d'Accenture en matière d'apprentissage immersif, a confirmé sur Twitter que la multinationale "a déployé plus de casques VR que n'importe quelle autre entreprise à travers le monde", et que ce type de déploiement à grand échelle est disponible sous forme de services aux potentiels clients intéressés, avec évidemment "du contenu produit par nos studios internes". Avis aux intéressés.



Il ne compte visiblement pas s'arrêter là, indiquant en conclusion "qu'il ne s'agit que de la première phase".