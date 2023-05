Accidents, déficiences, SAV... 100 gigaoctets de données internes compromettantes sur Tesla ont fuité

100 gigaoctets de données internes de Tesla ont fuité. Elles ont été envoyées par un informateur anonyme au quotidien allemand Handelsblatt, qui a publié le 25 mai 2023 un article accablant. Tesla a tenté d'empêcher la publication d'utiliser ces données, menaçant d'intenter une action en justice contre Handelsblatt.



Le média a confirmé l'authenticité des données auprès de l'Institut Fraunhofer pour la technologie de l'information sécurisée, qui n'a trouvé aucune trace de falsification dans les fichiers. Il a également contacté des dizaines de clients mentionnés, qui ont tous confirmé les informations contenues dans les dossiers.

Problèmes d’auto-accélération et de freinage

C’est principalement son système Autopilot qui est (une fois de plus) mis en cause. Plus de 1 000 crashs sont recensés dans les fichiers. Ces derniers contiennent par ailleurs plus de 2400 plaintes relatives à l'auto-accélération et plus de 1500 problèmes de freinage dont 139 cas de freinage d'urgence involontaire et 383 arrêts fantômes (ralentissements soudains du véhicule croyant, à tort, détecter une situation dangereuse).



Les plaintes les plus anciennes datent de 2015 et les plus récentes de mars 2022. La plupart des incidents ont eu lieu aux États-Unis, mais les documents contiennent également des plaintes en provenance d'Europe (en particulier d’Allemagne) et d'Asie.

Pas de traces écrites

En outre, les fichiers font état d’une une politique SAV strictement encadrée par Tesla d’une manière assez malhonnête. De nombreux clients interrogés ont expliqué à Handelsblatt avoir eu l’impression que Tesla, face à leurs plaintes, pensait à se protéger plus qu’à résoudre les problèmes soulevés, et qu’ils veillaient à ne jamais leur répondre par e-mail.



Cela a été avéré par un document interne destiné aux employés du SAV, qui donnait des instructions précises pour communiquer avec les clients déclarant un incident. Il y était inscrit en caractères gras que les informations relatives à ces situations ne pouvaient être transmises que "verbalement au client".

Données des salariés et des clients mal sécurisées

Enfin, qu’il s’agisse de ses clients ou de son personnel, Tesla ne semble pas avoir mis en place les sécurités nécessaires pour protéger leurs informations. Le média allemand affirme avoir eu accès à des données clients "en abondance" et avoir pu consulter des fichiers listant plus de 100 000 salariés (aussi bien actuels qu'anciens), contenant leurs données personnelles respectives : numéro de sécurité sociale, adresse email privée, numéro de téléphone personnel, coordonnées bancaires et montants des salaires.