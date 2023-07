Activision-Blizzard se prépare à l'arrêt de sa compétition d'e-sport Overwatch League

Le rachat toujours incomplet d’Activision-Blizzard par Microsoft ne devrait rien changer au sort de l’Overwatch League (OWL), la compétition officielle d’e-sport organisée autour du jeu vidéo Overwatch 2. Les 18 et 19 juillet, le studio américain dirigé par Bobby Kotick a annoncé le licenciement d'une cinquantaine salariés de sa branche e-sport et de mauvaises nouvelles concernant l’OWL.



Construite sur un modèle de tournoi fermé, avec l’acquittement d’importants droits d’entrée pour les équipes qui souhaitent y participer, l’Overwatch League s’est lentement délitée depuis sa création en 2017. Dans les prochains mois, elle pourrait voir ses équipes et leurs joueurs quitter le navire.

6 millions de dollars à payer aux équipes sortantes

"Au cours du deuxième trimestre, nous avons modifié certains termes de nos accords de collaboration avec les équipes participant à l'Overwatch League", apprend-t-on dans le rapport financier d’Activision-Blizzard. Ces nouveaux termes stipulent que les équipes devront voter, après la fin de la saison compétitive en octobre, un accord d'exploitation mis à jour.



"Si les équipes ne votent pas pour la poursuite de l'accord d'exploitation mis à jour, une indemnité de résiliation de 6 millions de dollars sera payable à chaque entité d'équipe participante", poursuit le document. Soit un total de 114 millions de dollars.



Si les revenus générés par l’Overwatch League représentent moins d’1% du chiffre d’affaires complet de l’entreprise, cette dernière semble vouloir s’épargner des dépenses trop peu compensées. Récemment, le journaliste Jacob Wolf avait révélé qu’Activision Blizzard peinait à obtenir des 20 équipes le paiement de leurs franchises : en mai, elles devaient à l’éditeur 6 à 7,5 millions de dollars chacune.

La fin d’une ère, le début d’une autre ?

Particulièrement fragilisées par le ralentissement de la croissance du secteur e-sportif, les clubs de l’OWL considéreront sans aucun doute la proposition de résiliation qui leur est faite. Il se pourrait donc que la compétition vive ses derniers mois.



Sean Miller, commissionnaire de l’Overwatch League, a assuré lors d’une interview pour le média américain The Verge que l’e-sport continuerait à exister sur le jeu d’Activision-Blizzard : "Je veux être clair sur une chose en particulier : Overwatch reste engagé dans un écosystème compétitif en 2024 et au-delà."



Le porte-parole s’est même fendu d’une prévision audacieuse, qui ne manquera pas de faire sourire les fans de la licence désabusés par les déboires de cette dernière : "Nous nous dirigeons vers une scène mondiale revitalisée qui donne la priorité aux joueurs et aux fans."