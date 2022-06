Adecco s'appuie sur Qapa pour lancer un site d'emploi dédié aux jeunes

Neuf mois après l'acquisition de la plateforme de recrutement en intérim Qapa, pour 65 millions d'euros, le groupe suisse Adecco fait aboutir l'intégration en lançant une nouvelle solution de recrutement 100% digitale et sans CV, baptisée Premiers Jobs. Il s'agit d'une plateforme pour les jeunes, dédiée à la recherche de premiers emplois.



Qapa, la solution 100% digitale d'Adecco

"Pour accéder à des premiers emplois, les jeunes sont souvent obligés de devenir micro-entrepreneurs ou de passer par des plateformes d'agrégation qui ne leur procurent pas un statut très protecteur. Pourquoi ne pas leur appliquer le statut d'intérimaire ?", explique à L'Usine Digitale Pierre Matuchet, directeur général Transformation, Digital et Candidats au sein du groupe Adecco. "Nous voulons sécuriser les nouvelles formes de flexibilité liées au digital."



Premiers Jobs leur permet de recevoir des offres correspondant à leur profil et à leur périmètre géographique. Au groupe de convaincre les recruteurs de publier des missions en adoptant ce statut de l'intérim. Les acteurs de la distribution, notamment, seraient très intéressés.



De manière générale, Qapa devient la solution digitale du groupe. C'est également le principal relais de croissance. L'objectif est de multiplier par deux le chiffre d'affaires de Qapa chaque année. Adecco entend par ailleurs conserver ses agences – il en possède 800 en France – pour le côté humain et la proximité.

Multiplication des collaborations avec des start-up

Dans le cadre de sa stratégie digitale, qui consiste à accompagner la transformation RH de ses clients, à devenir leader de la HR tech et à "digitaliser sans déshumaniser", Adecco a acquis et collabore avec plusieurs start-up. Outre Qapa, il a racheté Les 2 Rives (validation des acquis de l'expérience) et RemplaFrance (recrutement de professionnels de santé libéraux).



Il travaille avec Pitch Boy (simulation d'entretien grâce à l'IA), Skilleo (utilisation du jeu pour évaluer les "softskills"), Yaggo (réponse aux candidatures), OpenMind Neurotechnologies (évaluation et formation utilisant la réalité virtuelle et les neurotechnologies), ZTO Technology (formation aux compétences relationnelles), Uptale (e-learning en réalité virtuelle), ou encore Woonoz (méthode de formation s'appuyant sur l'IA et les neurosciences).



Un certain nombre d'entre elles seront présentes au salon Vivatech, qui se tient à partir de ce mercredi à Paris, et auquel participe pour la première fois le groupe Adecco. A cette occasion, il présentera également Akkodis, sa nouvelle structure R&D et ingénierie, née de la réunion d'Akka Technologies (rachetée en juillet 2021) et de Modis.