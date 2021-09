Adecco s'offre la start-up française Qapa pour accélérer dans le recrutement en ligne

Adecco, groupe suisse spécialisé dans l'intérim, annonce le rachat de Qapa pour 65 millions d'euros. Cette start-up, membre du French Tech 120, propose une plateforme digitale qui recense des centaines de milliers d'offres d'emplois. L'acquisition doit être finalisée à la fin du troisième trimestre 2021.



Un marché en plein boom

Le marché français des solutions de recrutement 100% digital a été multiplié par huit au cours des deux dernières années, pour atteindre 350 millions d'euros. Boostée par la pandémie de Covid-19, cette tendance s'explique notamment par une évolution rapide des usages, tant du côté des candidats que des entreprises utilisatrices.



C'est pour cette raison que le spécialiste suisse des ressources humaines souhaite développer une nouvelle offre en ligne et ainsi conquérir des parts de marché dans de nouveaux secteurs. Actuellement, Adecco possède 120 000 intérimaires en mission dans 31 000 entreprises clientes par semaine en France. Son réseau physique est composé de 900 agences d'emploi et 4000 collaborateurs permanents.



Rapprocher les candidats et les entreprises

Qapa a lancé sa plateforme numérique en 2017. Elle repose sur un système d'apprentissage automatique pour proposer aux candidats et aux entreprises les offres et les profils les plus adéquats dans un laps de temps court. En effet, dans 80% des cas, une heure en moyenne suffit pour qu'une entreprise recrute une personne, promet la jeune pousse.



Qapa dispose aujourd'hui d'une base candidats de 4,5 millions de profils et affichait un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros à la fin juin 2021. Elle emploie actuellement une soixantaine de personnes au sein de ses deux bureaux, à Paris et à Bordeaux.



Cap sur le digital pour Adecco

Depuis quelques mois, Adecco multiplie les acquisitions. Il a annoncé fin juillet 2021 le rachat d'Akka Technologies, une société d'ingénierie et de conseil technologique valorisée à deux milliards d'euros. Une semaine plus tard, il est entré à travers sa filiale LHH France en négociations exclusives avec BPI Group spécialisé dans les projets de transformation RH.