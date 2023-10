Adecco signe un accord avec Microsoft sur l'usage professionnel de l'IA générative

Conscient que l'intelligence artificielle générative bouleverse de nombreux secteurs d'activité, le géant de l'intérim Adecco s'intéresse de plus en plus à cette technologie mise sur le devant de la scène par OpenAI via son robot conversationnel ChatGPT. À ce titre, le groupe franco-suisse a annoncé mardi 3 octobre avoir signé un protocole d'accord en la matière avec Microsoft, l'un des géants du numérique parmi les plus investis dans l'essor de l'IA générative.



Si les plans d'exécution de ce protocole d'accord n'ont pas encore été finalisés – ils le seront d'ici la fin de l'année –, il apparaît que les deux parties ont voulu répondre aux inquiétudes des travailleurs, lesquels craignent notamment d'être remplacés par des machines. Microsoft et Adecco ont en effet identifié quatre domaines sur lesquels plancher collectivement : le soutien à une technologie éthique et responsable au travail, son utilisation inclusive par les travailleurs, l'accélération de l'usage organisationnel de l'IA générative et le développement de solutions go-to-market communes.

Une "plateforme de carrière" alimentée par l'IA

Avec le soutien et l'expertise de Microsoft, le groupe Adecco espère ainsi accélérer sur l'IA générative, qu'il dit avoir déjà intégrée dans plusieurs de ses produits "pour mieux servir les candidats et les clients, de l'adéquation des compétences avancées à l'embauche et à l'intégration, à notre pratique technologique mondiale d'analyse des données et d'intelligence artificielle au sein d'Akkodis [anciennement Modis]". La firme américaine, qui soutient financièrement OpenAI depuis ses débuts et utilise ses innovations dans ses propres produits, livrera probablement à Adecco des outils basés sur le grand modèle de langage GPT.

Est d'ailleurs déjà mentionné le développement d'une "plateforme de carrière" alimentée par l'IA générative. Destinée aux travailleurs, celle-ci est pensée pour "évaluer les compétences, les points forts et les axes d’amélioration" de ces derniers et sera capable de leur fournir "des conseils de carrière personnalisés, des services de coaching, de micro-apprentissage et d'amélioration des compétences", explique le groupe franco-suisse.

Créer de nouveaux emplois

"Il convient de porter une attention toute aussi importante aux individus – sans cela, des millions de personnes pourraient en effet être laissées pour compte, commente Denis Machuel, son CEO. Notre vision est de permettre à tous les individus de continuer à mettre à jour leurs compétences et à améliorer leur employabilité à l'ère de la GenAI." Adecco promet d'ailleurs de ne pas se lancer dans l'IA générative pour remplacer à terme cette main d'œuvre mais au contraire de développer avec Microsoft "des produits visant à créer de nouveaux emplois et à effectuer des transitions professionnelles".