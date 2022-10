Adobe Max : Collaboration dans Photoshop, nouvelles fonctionnalités pour Sensei, cap sur la VR pour Substance 3D

Pour son grand retour (à moitié) en présentiel, la conférence annuelle Adobe Max a été l’occasion pour l’éditeur de logiciel de dévoiler de nouvelles fonctionnalités.

Plus de collaboration dans Photoshop

Le maître-mot semble être la "collaboration". Adobe a ainsi lancé en version bêta sa fonctionnalité "Partage pour révision" qui permet aux utilisateurs de Photoshop ou d'Illustrator de partager facilement leur travail via un lien. Il est également possible de recevoir des commentaires d’autres collaborateurs directement depuis l’application, sans qu’ils aient besoin de s’inscrire.



De son côté, Photoshop sur le web voit ses fonctionnalités optimisées grâce à l’IA d’Adobe Sensei. Entre autres, la précision et la qualité des sélections et les fonctions Supprimer et Remplissage en un clic ont été améliorées. Les fonctionnalités de Remplissage d’après le contenu et de Suppression de l’arrière-plan en un seul clic sont désormais également disponibles pour les utilisateurs de Photoshop sur iPad.



Adobe a aussi revu ses outils de sélection pour offrir aux utilisateurs la possibilité d’identifier et d’effectuer des sélections détaillées sur des objets complexes tels que les ciels, les premiers plans, les sujets, etc. À l’occasion de sa conférence, Adobe s’est félicité pour la fréquentation de ses outils. "Au cours des deux dernières années, les fonctionnalités permettant de retoucher les images sur Photoshop et Lightroom ont été utilisées plus d’1,3 milliard de fois", a indiqué l’éditeur.

Une meilleure sélection grâce à l'IA

Toujours grâce à l’IA d’Adobe Sensei, Adobe a présenté Select People, Select Objects et Select Background avec pour promesse, une sélection plus précise. Select People peut ainsi détecter et générer des masques pour des individus ou des groupes. L’outil permet de sélectionner des parties spécifiques du corps comme la peau du visage, la peau du corps, les yeux, les dents, les lèvres, les cheveux, etc.



De son côté – comme son nom l'indique – Select Object facilite la sélection d’objets. Il suffit de passer par-dessus un objet avec l’outil pinceau ou de le sélectionner à l’aide d’un rectangle pour que l’IA affine automatiquement les bords et crée un masque précis. Adobe utilise également l’intelligence artificielle pour offrir des préréglages permettant de modifier un portrait rapidement. Entre autres, il est désormais possible d’améliorer des yeux, de blanchir les dents ou d’assombrir d’un simple clic.



Grâce à l’IA, Adobe a aussi dévoilé en version bêta un filtre de restauration de photos. En s’appuyant sur le Machine Learning, Adobe permet aux utilisateurs de Photoshop de redonner vie à des photos anciennes ou endommagées, en éliminant les rayures et autres imperfections mineures laissées par le temps.

Vidéo et partenariat

Pour ses logiciels de traitement vidéo, Adobe Premiere Pro et After Effects, Adobe a annoncé un outil de correction de couleur, "Couleur Automatique", qui applique des corrections colorimétriques améliorées.



L’éditeur a également annoncé l’outil Remix pour permettre de faire correspondre une musique directement à la durée de la séquence vidéo sélectionnée. Du côté d’After Effects, Adobe utilise l’IA pour détecter automatiquement les changements à l’aide de calques distincts ou autres marqueurs dans le but de simplifier le montage.



Enfin, Adobe a annoncé étendre son offre Camera-To-Cloud, qui permet de transférer directement les contenus de la caméra vers le cloud frame.io, aux systèmes de caméras V-RAPTOR et V-RAPTOR XL de RED Digital Cinema et aux caméras X-H2S de Fujifilm.

Rapprochement avec Meta

Adobe Max a aussi été l’occasion d’apprendre l’arrivée de Substance 3D Modeler sur les appareils Meta Quest Pro et Quest 2. C’est "le coup d’envoi d’un engagement pluriannuel", a indiqué l’éditeur. Objectif : permettre aux utilisateurs de Meta Quest de bénéficier des différents outils de la suite Adobe Substance 3D, dont de nouveaux workflows de gestion documentaire en réalité virtuelle.



À cette occasion, l’éditeur a annoncé de nouvelles améliorations de ses outils 3D, dont une nouvelle fonctionnalité 3D Capture pour 3D Sampler permettant de concevoir des modèles 3D directement à partir d’images de la vie réelle. Adobe permet également de transformer une image en scène 3D et immersive, en s’inspirant des couleurs et techniques d’artistes célèbres, à l’aide de Project Artistic Scenes.



Également présenté par l’entreprise : Project Beyond the Seen et Project Vector Real, pour permettre de créer des expériences 3D en réalité virtuelle à partir d’une simple image, comme ajouter de la profondeur aux cartes, ou encore de visualiser et de modifier des dessins en conditions réelles en composant des images ou des vecteurs 2D dans des espaces 3D créés à partir d’une simple image de référence.



Au-delà de la création 3D, Adobe a également annoncé Acrobat for Meta Quest, qui permet aux utilisateurs de collaborer et de bénéficier des fonctionnalités Acrobat au sein d’espaces de travails virtuels et augmentés. Les fonctionnalités Acrobat sont ainsi rendues disponibles en réalité mixte immersive.