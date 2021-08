Adobe mise sur la collaboration et s'offre Frame.io pour 1,275 milliard de dollars

Adobe a annoncé ce jeudi 19 août l’acquisition de Frame.io, une plateforme de collaboration vidéo en cloud. La transaction s'est faite pour 1,275 milliard de dollars et permettra à Adobe de créer une plateforme de collaboration qui dynamise le processus de montage vidéo. L'accord devrait être finalisé au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2021.



Après avoir tenté de mettre au point son propre logiciel collaboratif, Adobe a finalement décidé d'acquérir Frame.io, déjà utilisé par plusieurs de ses clients rapporte Bloomberg. Fondée en 2015, Frame.io compte plus d'un million d'utilisateurs et rationalise le processus de production vidéo en permettant aux différents acteurs d'un projet de collaborer de manière transparente, en utilisant des flux de travail basés sur le cloud.



Monter des vidéos de manière collaborative

Frame.io offre ainsi la possibilité de visualiser ou encore de commenter les séquences. Le service propose des intégrations avec les principaux logiciels de montage vidéo comme Premiere Pro d'Adobe, Final Cut Pro d'Apple et Avid Media Composer.



Jusqu'à la finalisation de l'accord, Frame.io continuera de fonctionner de manière indépendante. Ensuite, les fondateurs de la société, Emery Wells et John Traver rejoindront Adobe. Selon Adobe, Emery Wells continuera à diriger l'équipe Frame.io. "Le Frame.io que vous connaissez et aimez n'ira nulle part", a déclaré ce dernier suite à l'annonce de l'acquisition.Il a également indiqué qu'Adobe offrira plus de ressources et des intégrations plus étroites avec Premiere Pro et Creative Cloud, mais que Frame.io continuera à prendre en charge des logiciels d'autres sociétés tels que Final Cut Pro, Avid et DaVinci Resolve.



"La combinaison des logiciels de création d'Adobe, notamment Premiere Pro et After Effects, et de Frame.io permettra de créer une plateforme de collaboration, qui dynamisera le processus de montage vidéo", a résumé la société. Pour l'heure aucune information sur le coût de cette prochaine offre combinée n'a été divulguée.