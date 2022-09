Adobe rachète son concurrent Figma pour 20 milliards de dollars

Adobe a annoncé le 15 septembre le rachat de Figma, éditeur d'un logiciel concurrent d'Adobe XD, pour 20 milliards de dollars. D'après Bloomberg, il s'agirait du plus gros rachat d'un éditeur de logiciels non coté jamais réalisé. Adobe espère boucler l'opération, réalisée pour moitié en cash, moitié en actions, en 2023. L'entreprise précise dans son communiqué qu'elle aura peut-être besoin de recourir à un prêt.



valorisation doublée en un an

Figma est un logiciel collaboratif de prototypage et de design dans le cloud, basé sur le web, qui sert à développer des applications web et mobile. De plus en plus populaire auprès des designers, il est utilisé par 4 millions d'utilisateurs, notamment chez Microsoft, Google, Salesforce, Oracle, Airbnb, Twitter, Stripe et Uber.



Le logiciel a été lancé en 2016, mais l'entreprise basée à San Francisco a été fondée en 2012. Tout comme Adobe XD, il a été inspiré par le succès de Sketch, édité par la société néerlandaise Bohemian Coding et dont la première mouture est sortie en 2010.



Lors de son dernier tour de table de 200 millions de dollars en série E, en 2021, Figma avait été valorisée 10 milliards de dollars. Elle emploie environ 800 personnes, et devrait doubler ses revenus annuels récurrents cette année à 400 millions de dollars.

cloud natif et collaboratif

On est loin de la taille d'Adobe, qui prévoit de générer 16 milliards de dollars de revenus issus des abonnements à ses logiciels en 2022. Mais Figma est en forte croissance, et son logiciel dispose d'atouts que n'a pas Adobe XD, l'outil de prototypage d'interfaces et de conception UX/UI d'Adobe, qui est notamment dépourvu d'une version web.



Ces atouts sont d'ailleurs expliqués par le menu par Figma sur une page de publicité comparative. Adobe XD fait partie de la suite de logiciels de création (avec Photoshop, Illustrator, After Effects, etc.) proposée sur la plateforme d'Adobe Creative Cloud, qui représente 59% des revenus de l'éditeur de logiciels.



"Les outils de productivité d'avenir seront basés sur le web, collaboratifs, et dotés d'une nouvelle génération de fonctionnalités", déclare le président des activités Digital Media chez Adobe. Si l'opération est validée par les autorités de la concurrence, Figma continuera d'opérer de manière autonome. L'acquisition va renforcer le pouvoir de marché d'Adobe, déjà dominant face à Sketch ou à d'autres concurrents comme Canva.