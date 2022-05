Adopt, Le Hibou, Club Employés… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Adopt a levé 26,2 M€

Beauté, Santé

DNVB de parfums accessibles.

Investisseurs : NextStage AM, Trocadero Capital Partners



LeHibou a levé 6 M€

RH, Education

Place de marché de consultants indépendants spécialisés dans les métiers de l’IT.

Investisseur : Ring Capital



Club Employés a levé 4 M€

RH, Education

Plateforme d’avantages salariés.

Investisseurs : Maif Avenir, business angels



Gridky a levé 4 M€

Immobilier, Construction

Comparateur de biens immobiliers neufs.

Investisseur : Groupe Vilavi



Reglo a levé 1 M€

Animaux

DNVB de croquettes aux protéines d’insectes pour chiens et chats.

Investisseurs : business angels



Colori a levé 1 M€

RH, Education

Solution d’apprentissage au codage sans écran à destination des enfants.

Investisseurs : Maif Impact, Banque de Territoires



Rodeeo a levé 400 000€

Transport

Plateforme de location de véhicules.

Investisseurs : business angels





Ce relevé concerne le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.