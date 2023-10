Affaire des photomontages : la condamnation de Quantic Dream pour manquement à ses obligations de sécurité confirmée

La cour d’appel de Paris vient de confirmer ce mercredi 4 octobre 2023 la condamnation du studio de jeux vidéo Quantic Dream pour des manquements à ses obligations de sécurité, dans le litige aux prud’hommes l’opposant à son ancien chef du service informatique. Mais les magistrats ont rejeté dans le même temps les autres demandes de l’ancien salarié, qui étudie désormais la possibilité d'un pourvoi en cassation. Ce dernier voulait faire condamner son ex-employeur pour harcèlement discriminatoire et obtenir l’annulation de son licenciement.



L’ancien responsable informatique était parti de l’entreprise en avril 2017 après avoir été victime de photomontages douteux. Une affaire qui avait fait grand bruit, symptomatique d’une culture d’entreprise dysfonctionnelle et toxique pour les uns, simple épiphénomène pour la direction. Elle s’était soldée par un jugement du conseil de prud’hommes de Paris, qui avait condamné l’entreprise à 5000 euros de dommages et intérêts.

Appui du Défenseur des droits

Les relations entre les deux parties étaient restées particulièrement glaciales. L’entreprise avait ainsi obtenu en décembre 2022 la condamnation au pénal de son ancien salarié - qui a fait appel - pour vol de données internes. A l'inverse, en début de l’année, c’est le Défenseur des droits qui avait tranché dans le sens de l’ex-salarié. Dans une décision de février 2022, l’autorité administrative indépendante avait estimé que l’entreprise avait laissé perdurer un "harcèlement d’ambiance discriminatoire" et que la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du responsable informatique constituait une mesure de rétorsion.



Si cette analyse sur l’existence d’un harcèlement discriminatoire avait été validée par le ministère public, les magistrats de la cour d’appel de Paris l’ont finalement rejetée. Dans leur arrêt consulté par L’Usine Digitale, les magistrats considèrent que le harcèlement discriminatoire n’était pas caractérisé, car pas fondé sur l’un des motifs prohibés mentionnés par le code du travail. Le photomontage litigieux, le présentant en nourrice autoritaire et moralisatrice, "ne l'attaque ni sur son orientation sexuelle, ni sur son origine, ni sur sa religion, ni sur aucun élément entrant dans la définition précitée", avait fait remarquer Quantic Dream au cours de la procédure.

Risques pour les salariés

Par contre, les magistrats de la cour d’appel ont confirmé les manquements du studio de jeux vidéo à ses obligations de prévention. "Sous couvert d’un prétendu droit à l’humour", Quantic Dream a "laissé se développer une pratique de partage de photomontages, non seulement vulgaires voire pornographiques, mais surtout de nature à porter atteinte à la dignité et à la santé des personnes qu’ils mettaient en scène".



Une pratique "manifestement inappropriée dans un contexte professionnel", ajoutent les magistrats. Qui engendrait, poursuivent-ils, "des risques pour les salariés" pouvant "légitimement être heurtés par ces images". "Il incombait à l’employeur, qui ne pouvait les ignorer, de les prévenir", concluent-ils.