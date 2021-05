Agicap lève 82 millions d'euros pour aider les entreprises à gérer leur trésorerie

Agicap lève 82 millions d'euros. La pépite lyonnaise, qui édite une plateforme SaaS de gestion automatisée de la trésorerie des TPE et PME, a annoncé jeudi 27 mai 2021 avoir mené cette levée de fonds auprès de Greenoaks Capital et de ses investisseurs historiques BlackFin Capital Partners et Partech. Ce tour de table intervient un an après une précédente levée de 15 millions d'euros.



Agicap a mis au point une plateforme SaaS de gestion et de prévision de la trésorerie destinée aux petites et moyennes entreprises. Ce logiciel intègre les données bancaires et celles provenant des outils comptables, de facturation, de CRM, d’ERP ou de logiciels de caisse. Les encaissements et décaissements sont classés automatiquement et des scénarios prévisionnels sont générés automatiquement. Agicap assure avoir déjà séduit plusieurs milliers de sociétés dont Meero, Ornika, Henaff ou encore Pizza Hut.



Poursuivre son expansion européenne

En moins d'un an, les effectifs de la start-up fondée en 2016 sont passés de 30 à plus de 200 salariés. Agicap compte poursuivre sa croissance et ambitionne d'atteindre les 1 000 collaborateurs d'ici deux ans. "Nous allons recruter massivement en France et à l’étranger pour développer notre solution et apporter toujours plus de valeur à nos clients, tout en leur assurant la qualité de services qui fait d’Agicap la solution préférée de nos utilisateurs", abonde Clément Mauguet, Chief Global Expansion d'Agicap, dans un communiqué.



L'international représente déjà plus de 50% des revenus du Lyonnais. Au-delà de la France, il est déjà présent en Allemagne, en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas. Et avec cette levée de fonds, Agicap souhaite "accélérer encore [sa] présence internationale avec l’ouverture de 10 nouveaux pays dans les prochains mois", affirme Sébastien Beyet, CEO d'Agicap, dans un communiqué. La pépite ambitionne de devenir le leader européen de ce marché.