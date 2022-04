Agility Robotics séduit Amazon avec son robot bipède et lève 150 millions de dollars

Agility Robotics lève 150 millions de dollars pour poursuivre le développement de son robot bipède destiné au secteur de la logistique. Une levée de fonds en série B menée par DCVC et Playground Global. L'Amazon Industrial Innovation Fund a également participé, ainsi que les investisseurs historiques MFV Partners, ITIC, Robotics Hub, Safar Partners, Sony Innovation Fund, et TDK Ventures. La start-up a levé 179 millions de dollars depuis sa création.



Livraison et entrepôt

Grâce à cet apport financier, Agility Robotics veut poursuivre ses efforts de R&D afin de mettre au point la prochaine génération de son robot Digit et augmenter ses capacités de production. Ce robot bipède, doté de deux bras et d'un Lidar en guise de tête, est commercialisé depuis janvier 2020. Dans un premier temps, la start-up a séduit Ford, qui a acquis les deux premières unités pouvant monter des escaliers. Le constructeur a présenté sa vision de l'utilisation d'un tel robot : la livraison du "dernier mètre".



Au-delà de cette utilisation, le robot bipède peut également servir dans les centres logistiques. Surtout qu'il est spécifiquement conçu pour collaborer avec des humains, domaine qu'on appelle la cobotique. Agility Robotics assure que son robot est versatile, rentable et durable. Il peut réaliser des tâches différentes contrairement à d'autres robots concurrents. Dans les entrepôts, Digit peut s'occuper de tâches répétitives aux côtés des employés qui peuvent alors se concentrer sur des tâches avec plus de valeur ajoutée.



L'intérêt d'Amazon

Agility Robotics explique avoir de premiers retours en temps réel de l'utilisation de son robot par les clients. Ces derniers sont précieux puisque les équipes de la start-up tiennent ainsi compte des usages réels qui en sont faits et améliorent ses compétences selon les besoins. En parallèle, Agility Robotics travaille sur une version sans bras du robot en partenariat avec l'Oregon State University (OSU). Baptisé Cassie, cette version est dotée de deux jambes et les partenaires se concentrent sa l'amélioration de sa motricité.



L'intérêt d'Amazon dans une telle start-up est évident. Il a besoin d'automatiser toujours plus ses entrepôts pour continuer à livrer le plus rapidement possible ses clients à très grande échelle. Preuve de son intérêt, le géant de l'e-commerce a lancé un fonds doté d'une enveloppe d'un milliard de dollars pour investir dans des innovations pour la logistique, la supply chain et les entrepôts. L'Amazon Industrial Innovation Fund a annoncé ses cinq premiers investissements, dont celui dans Agility Robotics.