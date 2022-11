Agriconomie, Malt, Sarbacane… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Agriconomie a levé 60 M€

Economie sociale et solidaire, développement durable

E-commerce à destination des agriculteurs.

Investisseurs : Temasek, TreïsGroup, Aliment Capital, Eurazeo



Malt a levé 60 M€

RH, Education

Plateforme de mise en relation entre freelances et entreprises.

Investisseur : Bpifrance Large Venture, Eurazeo, Goldman Sachs



Sarbacane a levé 52,5 M€

Marketing & Communication

Communication digitale.

Investisseurs : EMZ, IDI, CIC Nord Ouest



MyTraffic a levé 30 M€

Applications et technologies d’entreprise

Analyse du trafic piéton en magasin, centre commercial ou dans un quartier.

Investisseurs : Axa Venture Partners, Kernel Investissements, Alven



Photoroom a levé 19 M€

Applications et technologies d’entreprise

Logiciel de retouche photo.

Investisseurs : Balderton Capital, Adjacent, business angels



Faume a levé 5 M€

Economie sociale et solidaire, Développement durable

Création de marketplace de seconde main pour les marques de prêt-à-porter.

Investisseurs : Daphni, Bpifrance



Kiliba a levé 5 M€

Marketing & Communication

Solution d’e-mail marketing.

Investisseurs : Otium Capital, French Founders, Bleu Capital, business angels



Bfore.ai a levé 4 M€

Sécurité & Cybersécurité

Solutions de cybersécurité prédictives.

Investisseurs : Karista, Karma VC, Addendum Capital, business angels



Hummink a levé 3,5 M€

Applications et technologies d’entreprise

Impression 3D à l’échelle nanométrique.

Investisseurs : Elaia, Sensinnovat, Beeyond



Ramify a levé 3,5 M€

Finance, Assurance

Gestion d’allocation d’actifs multi-produits.

Investisseurs : Newfund, AG2R LA MONDIALE, Apicil, Crédit Agricole Brie Picardie, business angels



Drone Volt a levé 1,8 M€

Applications et technologies d'entreprise

Constructeur de drones civils professionnels.

Investisseur : Atlas Special Opportunities



In My Belly a levé 1,5 M€

Restauration, Agro-alimentaire

Groupe de restaurants destinés à la vente à emporter et à la livraison.

Investisseur : Elevation Capital Partners



Maison Hädeen a levé 1 M€

Beauté, Santé

Shampoing bio en poudre.

Investisseurs : Bpifrance, business angels





Ce relevé concerne uniquement le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.