Agritech : Le Toulousain Abelio lève 4 millions d'euros pour déployer ses solutions à l'international

Cinq ans à peine après sa création à Toulouse, et trois ans après une première levée de fonds de 500 000 euros conduite via la plateforme de financement participatif Sowefund, Abelio vient de boucler une nouvelle levée de fonds de 4 millions d'euros. L'opération est accompagnée par des fonds d'investissements régionaux et par la Région Occitanie.



La Coopérative Agricole de la Plaine de l'Ariège (CAPA), implantée en Ariège, Aude et Haute-Garonne, qui a été la première coopérative agricole à tester les solutions de la startup toulousaine auprès de ses adhérents, s'est également engagée à hauteur de 100 000 euros. Avec ce nouveau tour de table, l'ambition d'Abelio est à la fois d'accélérer son déploiement commercial en France et à l'international et d'élargir son offre technologique dédiée à la surveillance des cultures et à l'aide à la décision.



L'exploitation de données multi-sources

Créée en 2018 et basée au Village by CA Toulouse, Abelio propose une solution globale de surveillance des cultures agricoles et d'aide à la décision, à partir de l'analyse combinée de données multi-sources, issues d'images satellites, de données météorologiques, de relevés agronomiques au sol et de prises de vues réalisées à partir d’une flotte de drones développée et opérée en interne.



La société dispose d'un petit site dédié à l'intégration et à la mise au point de drones en open-source et de leurs capteurs à Rieux-Volvestre, à une quarantaine de kilomètres au sud de Toulouse. « Nous disposons à ce jour d'une flotte de 30 drones, tous opérés par nos propres pilotes, qui interviennent un peu partout en France et depuis peu, en Belgique et au Canada », se félicite Grégoire Dupré, président et co-fondateur d'Abelio.

Cap sur l'international

A l'échelle nationale, un peu plus de 10 000 agriculteurs utilisent déjà les solutions de la société toulousaine, via plus d'une centaine de coopératives, mais aussi des sociétés de négoce ou des groupes agroalimentaires qui animent leurs propres réseaux de partenaires exploitants agricoles, dont Bonduelle et Nataïs.



"La levée de fonds va nous permettre de développer nos équipes à l'international", s'enthousiasme le chef d'entreprise. D'ici deux ans, l'objectif est de gagner de nouveaux clients, toujours via des groupements agricoles, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Roumanie, en Pologne et au Maroc, avec l'implantation d'antennes commerciales et d'équipes de business-développeurs.

De nouvelles offres technologiques

L'offre technologique d'Abelio cible actuellement principalement les grandes cultures de plein champ et se décline en quatre volets applicatifs : la gestion de la fertilisation azotée et la gestion raisonnée de l'irrigation, la prévision de maladies et la détection de mauvaises herbes, pour une utilisation optimisée des intrants. "Nous voulons continuer à améliorer nos solutions et nous ouvrir aussi à d'autres segments de marché, dont l’arboriculture", précise Grégoire Dupré.



La société, qui emploie 25 salariés, compte porter ses effectifs à une quarantaine de salariés d'ici fin 2024. Coté chiffre d'affaires, Abelio devrait franchir le cap de 1 million d'euros en 2023 et table sur 3 millions d'euros pour 2024.