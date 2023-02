Aiherd lève 2,1 millions d’euros pour monitorer les élevages bovins laitiers grâce à l'IA

"Protéger le bien-être des bovins grâce à la vision et l'intelligence artificielle", tel est l’objectif d’Aiherd, fondée en 2020 par Quentin Garnier, Léonard Théron et Tristan Gauvain. Pour y parvenir, la start-up nantaise a développé une solution permettant d’analyser les flux de vidéosurveillance installés dans les salles d’élevages, et donc le comportement des animaux.

Basé sur les recherches de Thales et du CEA

Aiherd s’appuie sur des recherches en vidéo-sécurité de Thales et CEA, la start-up en ayant acquis une licence par un transfert d’actifs. 20 fermes bénéficient déjà, sur une phase de pré-commercialisation, de cette solution ciblant les élevages bovins laitiers. Aujourd’hui, la société entend accélérer le déploiement de sa solution en France mais aussi au Bénélux, un marché de 60 000 exploitations pour 4 millions de bovins.



Pour aborder cette phase nouvelle, Aiherd vient de boucler une levée de fonds de 2,1 millions d’euros. L’opération a été réalisée auprès du groupement de vétérinaires, des investisseurs historiques de Aiherd et de Bpifrance. Après la France et le Bénélux, Aiherd entend, dans un second temps, déployer son offre à l’échelle internationale, sur un marché évalué de plus de 276 millions de bovins.



Après avoir été incubée à Paris Saclay, la start-up s’est installée à Nantes en 2021, où elle est notamment accompagnée par Atlanpole et le Village by CA Atlantique Vendée. Aiherd emploie aujourd’hui 12 salariés. Une vingtaine de personnes pour étoffer les équipes produit et commerciales est prévue.

Optimiser la gestion des élevages

A la différence d’autres systèmes, celui d’Aiherd ne se base pas sur des capteurs mais sur les analyses de flux vidéos : les vaches sont identifiées et différenciées par les tâches présentes sur leur pelage. Les algorithmes d’analyse peuvent par exemple détecter et d’alerter l’éleveur en cas de pathologies (boiteries, mammites...) ou des évènements liés à la reproduction.



Un jumeau numérique de chaque troupeau est intégré à la plateforme, conçu comme un outil d’aide à la décision en conduites d’élevages. Aiherd promet aux éleveurs d’augmenter leurs gains économiques par une gestion optimisée de leur troupeau et, in fine un bénéfice sur le bien-être animal. La start-up est membre de l’association France Digitale regroupant 120 start-ups innovantes dans l’agriculture et l’agroalimentaire. L’ensemble représente en cumulé 3 000 salariés et 450 millions d'euros de chiffres d’affaires.