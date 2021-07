AirAsia s'empare des activités thaïlandaises de Gojek pour renforcer sa "super app"

AirAsia confirme son ambition de proposer une "super application" regroupant tout un panel de services allant bien au-delà de l'aérien. La compagnie aérienne malaisienne à bas coût a annoncé, mercredi 7 juillet 2021, s'emparer des opérations de Gojek en Thaïlande.



Une acquisition réalisée en échange de 50 millions de dollars d'actions dans sa division AirAsia SuperApp qui est ainsi valorisée à près d'1 milliard de dollars, détaille Reuters. Les deux entreprises précisent ne pas fermer la porte à l'exploration "d'opportunités supplémentaires de collaboration et de synergies".



AirAsia cherche à se diversifier

Souvent qualifiée d'Uber asiatique, Gojek propose depuis 2009 une multitude de services allant de la livraison de nourriture, à l'envoi de colis en passant par des services financiers et de divertissements. Son application va continuer de fonctionner en Thaïlande jusqu'à la fin de mois de juillet pour assurer la transition vers celle d'AirAsia. Gojek souhaite profiter de cet accord pour augmenter ses investissements dans ses opérations au Vietnam et à Singapour, deux marchés jugés prometteurs par la jeune pousse indonésienne.



AirAsia a lancé l'année dernière une "super app" qui regroupe des services allant du voyage au shopping en passant par la logistique, les services financiers et le transport de personne à la demande. Une façon pour la compagnie aérienne de diversifier ses sources de revenus alors que la pandémie de Covid-19 fortement ralenti les activités du secteur aérien.



AirAsia souhaite ajouter de nouvelles offres sur son application, comme l'achat de produits d'épiceries et d'articles de beautés, et étendre la zone géographique couverte par l'ensemble de ses services. AirAsia regarde également du côté des nouvelles technologies et des nouveaux services. La compagnie aérienne, qui aimerait déployer une entreprise de taxi volant dès l'année prochaine, planche aussi sur un service de livraison urbaine par drone.