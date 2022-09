Airbus Développement fête ses 25 ans d'aide à la création d'entreprises innovantes

"Sur 25 ans, Airbus Développement a accompagné 1 500 entreprises un peu partout en France, contribuant ainsi à la création ou au maintien de pas moins de 19 000 emplois, pour un total de 22 millions d'euros de prêts et 9 millions de subventions", se félicite Bertrand Gautier, président d'Airbus Développement.



La filiale de l'avionneur européen a pour mission de soutenir la création, la reprise ou le développement d'entreprises créatrice d'emplois, dans les régions où le groupe est implanté, en France. "Pour l'Occitanie, cela se traduit par une centaine d'entreprises accompagnées, pour environ 1 000 emplois créés sur ces cinq dernières années", souligne Bertrand Gautier.



Les 25 ans ont été fêtés très officiellement à Blagnac (Haute-Garonne), ce jeudi 15 septembre, sur le campus de l'Airbus Leadership University, le centre de formation interne de l'avionneur, non loin du siège social du groupe. L'occasion pour Airbus Développement de réunir bon nombre de ses partenaires institutionnels ainsi que 36 start-up d'Occitanie et de Nouvelle Aquitaine sélectionnées parmi les projets accompagnés ces toutes dernières années et de primer trois d'entre elles. Un coup de projeteur pour ces entreprises en phase de lancement industriel ou commercial.



Un sésame pour les porteurs de projets

Initialement lancée à Toulouse, la société intervient aujourd'hui sur les régions Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays-de-Loire, Ile-de-france, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Hauts-de-France. Très concrètement, le dispositif apporte un soutien financier aux projets innovants qui créent ou sauvegardent des emplois, via les fonds propres dont dispose en propre Airbus Développement et via des fonds de revitalisation dont la gestion lui est confiée.



A la clef, des prêts participatifs à taux réduits jusqu'à 50 000 euros par dossier, sans garantie, remboursables en 24 mois et sans prise de participation, des subventions attribuées grâce aux conventions de revitalisation, mais surtout un parrainage. "Nous proposons du conseil et de l'expertise, nous favorisons la connexion des porteurs de projets à l' éco-système en leur ouvrant nos carnets d'adresses et en leur permettant d'utiliser la 'marque' Airbus", souligne Bertrand Gautier.



250 projets accompagnés sont issus des rangs même de l'avionneur, via des dispositifs d'essaimage, mais nul besoin d'être nécessairement dans les technologies aéronautiques ou spatiales, ni d'être sortis du sérail, pour bénéficier d'un accompagnement. Les projets sont souvent adressés par les acteurs locaux du développement économique sur les territoires (incubateurs, pépinières d'entreprises, CCI, agences de développement, pôles de compétitivité...).



A titre d'exemples, parmi les projets accompagnés récemment en Occitanie : la société Hopper, accompagnée par l'incubateur de l'IMT Mines Albi, qui développe des lames de course (pour personnes en situation de handicap) à partir de fibres recyclées, la start-up toulousaine Doc2U, qui propose un dispositif médical connecté destiné à simplifier la téléconsultation ou encore E-Hé, également à Toulouse, qui développe des "Flâneuses", des fauteuils innovants (à la croisée de la poussette, du déambulateur et d'un fauteuil roulant classique) qui améliore l'accessibilité à tous des établissements recevant du public (musées, aéroports, galeries marchandes…).

Hycco, Vroom et Blue Spirit Aero récompensées

Dans le cadre de cette célébration du 25e anniversaire d’Airbus Développement, les participants ont également participé à l'élection de trois start-up pour des remises de prix dans trois catégories mises particulièrement en lumière. Dans la catégorie "Innovation technologique", c’est Hycco qui est arrivé en tête.



La société toulousaine, créée en 2019 par trois ingénieurs-entrepreneurs (Romain Di Costanzo, Alain Fontaine et Ludovic Barbès) ont mis au point un procédé innovant qui permet d'améliorer considérablement les performances des piles à combustible de type PEMFC (piles à membrane d’échange de protons). De son côté, Vrroom, a décoché le prix dans la catégorie "Innovation Numérique". La toute jeune société, basée au Soler (Pyrénées-Orientales), ambitionne de devenir une référence internationale du métavers dédié aux spectacles immersifs et loisirs interactifs.





Dans la catégorie "Innovation RSE", c'est un nouvel acteur de l'aviation légère décarbonée, la société Blue Spirit Aero (dont l'équipe est visible en photo ci-dessus), qui a remporté la mise. Créée en juillet 2020 par Olivier Savin et Daniel Routier, la start-up compte développer toute une famille d'avions légers, propulsés par des moteurs électriques alimentés par des piles à combustible utilisant de l’hydrogène gazeux. Un premier vol, pour un appareil 4 places, est programmée pour fin 2024, pour une mise en service à l'horizon 2026-2027.



L'objectif est de décliner dans la foulée un 6 places, un 8 places et pourquoi pas, à horizon de 2030, un 14-16 places. Basée à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, la société a choisi une seconde implantation à Toulouse, au plus près de l'éco-système aéronautique locale. Les recrutements vont bon train. Les effectifs, actuellement d'une dizaine de salariés, devraient être portés à une quarantaine d'emplois à fin 2023.