Airbus lance Tripset, une application qui recense les restrictions liées au Covid-19 par pays

Airbus veut contribuer à relancer le tourisme. Ce n'est pas chose facile, la pandémie de Covid-19 limitant grandement les voyages et n'incitant pas à se déplacer à l'étranger. De nombreux pays établissent des conditions à remplir pour entrer sur leur territoire. Conditions qui peuvent changer du jour en lendemain ou son parfois difficile à trouver.



Afin de rassurer, que ce soit pour les voyages d'affaires ou le tourisme, Airbus regroupe l'ensemble de ces informations sur une application nommée Tripset, accessible en plusieurs langues sur Android ou iOS depuis le 25 mars 2021.



Test PCR ou quarantaine ?

Airbus s'est appuyé sur l'architecture de son application iflyA380 pour développer Tripset. Elle dispose de deux interfaces distinctes, dont l'une permet de voir les vols disponibles pour une destination donnée et l'autre détaille ce à quoi il faut s'attendre à la destination d'arrivée. Airbus précise que l'application n'est pas rattachée à un aéroport, un type d'avion ou une compagnie aérienne spécifique.



L'avionneur précise les modalités de voyage à respecter et les restrictions en vigueur sur place ou les exigences sanitaires à respecter. Faut-il faire un test PCR à au départ et/ou à l'arrivée ? Une quarantaine est-elle obligatoire ? Le pays demande-t-il à ce que le voyageur ait des fonds suffisant sur son compte en banque pour payer ses soins si jamais il tombe malade ? Tout est listé sur Tripset. Par ailleurs, afin de rassurer au maximum, Airbus promet aux utilisateurs des informations actualisées en temps réel.