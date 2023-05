Airbus, Thales et Orange s'allient pour bâtir la constellation européenne de satellites Iris2

Un groupe d'acteurs européens du spatial et des télécommunications annonce le 2 mai avoir formé un consortium pour répondre à l'appel d'offres de la Commissions européenne pour la future constellation de satellites européenne pour les communications haut débit, Iris2.



Le consortium est formé par des entreprises spécialistes du spatial et des télécoms : Airbus Defence and Space, Eutelsat, Hispasat, le luxembourgeois SES, Thales Alenia Space, Deutsche Telekom, l'allemand OHB, Orange, l'espagnol Hisdesat, le franco-italien Telespazio et Thales. Le consortium est ouvert et pourra être rejoint par des start-up, des PME ou des ETI.

Constellation souveraine pour les communications haut débit

Iris2 servira à la fois à apporter une connexion haut débit dans les zones peu ou pas couvertes par les réseaux terrestres, et à assurer un service sécurisé pour les États, notamment en cas de crise nécessitant une infrastructure de secours. Il s'agira d'une constellation basée sur une architecture multi-orbite (à différentes altitudes), interopérable avec l'écosystème terrestre. L'objectif est de contribuer à l'autonomie stratégique européenne, à la sécurité et à la résilience des communications en cas de conflit, de cyberattaque de grande ampleur ou de catastrophe naturelle.



Ce projet, dont le coût total est évalué à 6 milliards d'euros, est censé être opérationnel en 2027. L'Agence spatiale européenne apportera un peu moins de 700 millions d'euros et l'UE 2,4 milliards. Les investissements destinés aux services civils et commerciaux seront portés par le privé. Il devrait comprendre plusieurs centaines de satellites. Tous les territoires européens sont concernés par la couverture de cette constellation, y compris les îles et les territoires éloignés du continent tels que la Polynésie française.