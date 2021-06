Aircall, SafeSanté, Hoggo… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Aircall a levé 100 M€

Télécommunication

Aircall est une solution de téléphonie IP pour les entreprises.

Investisseurs : Goldman Sachs Asset Management, DTCP, eFounders, Draper Esprit, Adams Street Partners, NextWorld Capital, Gaia Capital Partners, Balderton Capital



SafeSanté a levé 12 M€

Beauté, Santé

SafeSanté est une solution de téléconsultation.

Investisseur : Groupe GEM



Hoggo a levé 11 M€

Finance, Assurance

Hoggo est une plateforme B2B de gestion des contrats santé et prévoyance.

Investisseurs : Partech, Global Founders Capital



Bling a levé 10 M€

Finance, Assurance

Bling est une solution de micro-crédit.

Investisseurs : Goodwater Capital, Secocha Ventures



Edflex a levé 5 M€

RH, Education

Edflex est un SaaS de formation en ligne.

Investisseurs : MAIF Avenir, business angels



Beebs a levé 2,5 M€

Enfance

Beebs propose des produits de seconde main pour les enfants.

Investisseurs : ISAI, Citizen Capital



VideoRunRun a levé 1,6 M€

Marketing & Communication

VideoRunRun est une solution SaaS d'optimisation des performances des campagnes publicitaires sur YouTube.

Investisseurs : Finple, A Plus Finance



SportEasy a levé 1,5 M€

Sport

SportEasy est une application de gestion d'équipes et de clubs de sport.

Investisseurs : Seventure Partners, MACIF, business angels



Avostart a levé 1,5 M€

Administratif, Légal, Comptabilité

Avostart est une solution de mise en relation entre avocats et citoyens.

Investisseurs : OneRagtime, BNP Paribas Développement



Lizee a levé 1,3 M€

Mode, Luxe

Lizee fournit une solution en marque blanche de location pour les enseignes et les marques.

Investisseurs : Ring Capital, Speedinvest, Volta Circle, Atlante Capital, business angels



Oxane Vétérinaire a levé 1 M€

Animaux

Oxane Vétérinaire est une solution SaaS de services digitaux dédiée aux vétérinaires.

Investisseur : VetFamily



Bienmanger.com a levé un montant non communiqué

Restauration & Agro-alimentaire

Bienmanger.com est un site e-commerce d’épicerie fine.

Investisseur : Notus Technologies