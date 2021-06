Akur8 lève 30 millions de dollars pour automatiser la tarification en assurance grâce à l'IA

La start-up Akur8 annonce ce jeudi 17 juin une levée de fonds de 30 millions de dollars, portant sa valorisation à 42 millions de dollars. BlackFin Capital Partners et MTech Capital ont de nouveau participé à ce tour de table.



Cap vers les Etats-Unis

Grâce à ces nouveaux fonds, Akur8 souhaite accélérer son expansion à l'internationale en mettant l’accent sur le renforcement de sa présence aux États-Unis, le premier marché mondial de l’assurance. Ils devront également permettre d’accélérer le développement de son logiciel afin de couvrir l’intégralité du processus de tarification, de développer des fonctionnalités dédiées aux États-Unis et de proposer davantage de services pour renforcer les modules existants, peut-on lire dans le communiqué.



Fondée en 2018, Akur8 a développé une solution SaaS qui automatise la génération de modèles de tarification en assurance grâce à un système d'apprentissage automatique propriétaire. L'objectif est d'accélérer la mise sur le marché d'un nouveau tarif tout en garantissant aux assureurs un processus de tarification hautement robuste et sécurisé, promet l'entreprise.



En outre, le logiciel permet aux actuaires – personnes chargées de concevoir et/ou de modifier les contrats d'assurance, ou de mesurer les risques encourus par une société – de conserver un total contrôle sur le processus.



30 clients dans 10 pays

La solution d'Akur8 a séduit plus de 30 clients dans 10 pays, tels qu'Axa, Generali et Munich Re, les assureurs Canopius et Tokio Marine Kiln, les insurtechs Wakam et Wefox ainsi que le groupe mutualiste Matmut. La plateforme est quotidiennement sollicitée par 350 utilisateurs au sein des équipes de tarification des assureurs, pour construire leurs modèles de tarification sur les lignes IARD (incendies, accidents et risques divers), particuliers et entreprises, ainsi que dans le secteur de la santé.



Akur8 compte une cinquantaine de collaborateurs répartis au sein de trois bureaux à Paris, Londres et New-York. Elle ne communique pas sur son chiffre d'affaires.