Aladom réunit 1,5 million d'euros pour étendre son champ d’actions dans les services à la personne

Aladom vient de lever 1,5 million d'euros. Comme l’explique Guillaume Thomas, le fondateur et dirigeant d’Aladom, le financement a été opéré à "52 % auprès des nouveaux investisseurs et 48 % en dette." Une partie de l’enveloppe est apportée par Breizh Invest PME, fonds de la région Bretagne. Aladom a également sollicité sa communauté via la plateforme Ayomi. 10 % du capital d’Aladom est également détenu par ses salariés regroupés via une “Management Company“.



Se présentant comme le "premier site internet dédié aux services à la personne en France", Aladom se déploie sur 80 services : garde d’enfants, aide aux seniors et aux personnes, handicapées, déménagement, ménage, jardinage, soutien scolaire… "La levée de fonds doit permettre de se positionner sur de nouveaux secteurs comme les travaux et l’aménagement du domicile", précise Guillaume Thomas.



La PME s’adresse aussi bien les particuliers que les entreprises et associations. Sur un secteur fortement impacté par un manque de main d’œuvre, elle indique diffuser plus de 30 000 offres d’emploi et "transmettre chaque mois plusieurs dizaines de milliers de candidatures."

En BtoC et en BtoC

En BtoB, via une plateforme de diffusions d’annonces, des outils de visibilités et de la qualification de leads, Aladom permet aux entreprises de trouver des clients et recruter. Initialement positionnée sur les entreprises de services à la personne, la PME a étendu ses marchés, depuis deux ans, aux établissements spécialisés, de santé maisons de retraites, crèches, de santé… L’opération financières doit lui permettre d’accélérer en ce sens.



En B2C, elle se focalise sur la mise en relation directe entre particuliers, avec un outil pour gérer les déclaration Cesu. Depuis 2023, elle intervient aussi comme tiers de confiance dans les paiements entre particuliers. La société rennaise emploie 22 salariés. "Un ou deux recrutements sont prévus cette année, mais nous prévoyons d'être entre 35 et 40 en 2025", précise Guillaume Thomas. En 2022, Aladom a réalisé un chiffre d’affaires de 1,6 millions d’euros. 1,8 millions d’euros sont attendus sur 2023.