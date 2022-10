Alain Aspect, EuroHPC, Mag4Health… L'actu du quantique en France cette semaine

Le prix Nobel d’Alain Aspect arrive l’année où l’on fête les 40 ans de sa fameuse expérience sur l’invalidation des inégalités de Bell, démontrant l’intrication quantique de photons. Un prix partagé avec John Clauser (USA) et Anton Zeilinger (Autriche) qui ont contribué avant et après lui à faire progresser le savoir autour de l’intrication. Alain Aspect a profité de la notoriété générée par ce prix pour rappeler l’importance de la science dans la société, qui est plus dans la part de la solution que dans celle des problèmes.



EuroHPC a annoncé le 4 octobre la sélection de 6 sites pour héberger des ordinateurs quantiques européens. La France fait partie des lauréats avec Genci. L'Allemagne, l'Espace, la République Tchèque, la Pologne et l'Italie sont les autres pays sélectionnés.



Mag4Health est lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt "santé numérique" pour son projet Demagus. Il consiste à produire une nouvelle génération de magnétoencéphalographes donnant accès à l’intégralité de l’activité neuronale et pouvant notamment améliorer les diagnostics épileptiques. Le projet recevra une aide de 1,77 millions d'euros en complément de son budget existant de 2,72 millions d'euros.



La semaine quantique de Grenoble avait lieu du 2 au 7 octobre avec :

Un Hackathon organisé par QuantX et Minalogic, avec cinq équipes qui concouraient pour résoudre des problèmes métiers soumis par des entreprises ou organisations. Les gagnants étaient les équipes CACIB (3e), Thales et Ministère des Armées (1ers ex-aequo).

La journée thématique quantique Minalogic avec des interventions de Maud Vinet et Olivier Ezratty, Shane Mansfield, Tristan Meunier, Alastair Abbott, Olivier Hess, Sabine Mehr, etc.

Deux journées scientifiques QuantAlps avec des présentations scientifiques de haut vol sur l’ensemble des technologies quantiques illustrant le dynamisme de la recherche sur place.

BIG organisait une table ronde pour mettre en valeur l'écosystème français des technologies habilitantes du quantique.